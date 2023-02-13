Kıyamet sahnelerinin iki mesajı

Orhan Pamuk’un Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremler hakkında New York Times için bir yazı kaleme aldı.

T24’ün Türkçe çevirisini yayınladığı yazıda Pamuk şunları söyledi:

“Kıyametimsi felaket sahnelerini ve evlerinin içinde yaşadıkları deprem dehşetini videoya çekip hiçbir yorum yapmadan sosyal medyaya bırakanların verdikleri iki mesaj var. Birincisi hayret ve Allah’a seslenişleri ile ifade edilen şey: Felaketin şaşırtıcı, sarsıcı büyüklüğü. Bu dehşet karşısında insanın soğukkanlılığını koruyabilmesi, her zamanki günlük duygularını yaşayabilmesi ve bir mantıkla hareket edebilmesi çok zor. Bu yüzden kendiliğinden gelişen dayanışma, yardımlaşma duygusu çok etkileyici. Ama ikinci mesaj yani bütün ülkenin hissettiği sahipsizlik, çaresizlik ve hazırlıksızlık deprem kadar dehşet verici. İlk yetişen yardım takımlarına halk “Neredeydiniz!” diye çıkışıyor. Ama pek çok bölgeye henüz yetişen bir yardım yok. İkinci günün sonunda büyük şehirlerin merkezlerine biraz yardım geliyor ama çok yetersiz ve çok da geç kalmış bir yardım bu.”

Haber Merkezi