Kız Kulesi tartışma başlattı

Restorasyon çalışmaları süren Kız Kulesi ile ilgili bir videoda perde arkasına alınan kulenin yıkıldığı izlenimi verecek bir görüntünün ortaya çıkması tartışma başattı.

Bunun üzerine Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, “Evrensel koruma ilkelerine bağlı kalarak külah kısmı yapıdan uzaklaştırılmakta, özgün malzemesine uygun olarak yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmekte” açıklamasını yaptı. Geçen yıldan bu yana bir yıldır “restorasyon” çalışmaları süren Kız Kulesi, etrafına kurulan inşaat iskelesi üzerindeki branda ile kapatılmış durumda. Ancak sosyal medyada kuleye ilişkin bir görüntünün yayınlanması “kule yıkıldı mı” tartışmasını gündeme getirdi. Videoda, etrafına geçirilen panelin arkasından geçen bir vapurun siluetinin kesintisiz biçimde soldan sağa doğru hareket etmesi, örtülen kısımdaki kule duvarlarının yıkılmış olduğu görüntüsünü ortaya çıkardı. Birçok Twitter kullanıcısı da bu duruma tepki gösterdi.

“KÜLAH KISMI YAPIDAN UZAKLAŞTIRILMAKTA”

Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü bir açıklama yaparak 82 yıl önce yangın sonrasında kulede inşa edilen betonarme eklentinin depreme dayanıklı olmadığı, proje doğrultusunda “külah kısmının yapıdan uzaklaştırıldığını” bildirdi.

Ankara - anka