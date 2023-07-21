Kız okullarının önünde engel yok

Şuurlu Öğretmenler Derneği (ÖĞ-DER)Genel Başkanı Numan Gökmen, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nun 15. Maddesinde, “eğitimin türüne, imkân ve zorunluluklara göre bazı okullar yalnızca kız veya yalnızca erkek öğrencilere ayrılabilir” ifadesinin gayet açık olduğunu belirterek, “Kız okullarının yaygınlaştırılması için anayasal engel yoktur.

İcra makamı bakanlıktır. Karma eğitim zorunlu olmamalı, isteyen veli çocuğunu kız ya da erkek okullarına gönderebilmelidir” dedi. Gökmen şunları söyledi: “Yersiz tartışmalarla vakit geçirmek yerine, Millî Eğitim Sistemimizin ‘İyi insan yetiştirme’ gibi önemli sorunlarına hep birlikte çare aramalıyız. “Önce Ahlâk ve Maneviyat” esasını millî eğitimin umdesi yapmalıyız. Danışan dağları aşmış, danışmayan düz yolda şaşmış atasözünü hatırlatıyoruz.” Ankara - Mehmet Kara

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