'Kızılay’da hesap açığı'

Kızılay’ın hesaplarını inceleyen bağımsız denetim firması kuruma ‘sınırlı olumlu görüş’ notu verdi.

Grant Thornton firması ‘sınırlı olumlu görüş’ notunun dayanaklarını ve eksiklikleri teker teker Türkiye Kızılay Derneğine bildirdi. Rapor; 2021 yılı hasılatı 8 milyar lirayı aşan bunun önemli kısmını bağışlardan karşılayan Kızılay’ın bazı konularda uluslararası standartları uygulamadığına işaret ediyor. ‘Sınırlı olumlu görüş’ün en önemli sebeplerinden birisi Kızılay ile Şube Başkanlıkları arasındaki mali ilişkiler.

Euronews Türkçe’nin haberine göre, yönetmelikler gereği Şube Başkanlıkları bu arsa ve binalardan elde ettiği kira gelirlerinin bir bölümünü Dernek’e aktarması gerekiyor. Ancak bu kira gelirleri denetim prosedürleri ile doğrulanamadı. Bu yüzden 31 Aralık 2021 itibariyle Şube Başkanlıklarından elde edilen 55,3 milyon lira kira gelirine ilişkin bağımsız denetim firması bir görüş oluşturamadı. Rapordaki en önemli bulgulardan birisi de “Dernek’in Şube Başkanlıkları ile olan işlem ve cari hesap bakiyelerinin doğrulanamaması” oldu.

Haber Merkezi