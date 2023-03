Kızılay’ın çadır satması ihanettir

Eski Kızılay Başkanı Akar: “Kızılay’ın çadır satması çok büyük bir ihanettir. çadırları bekleterek, soğukta titreyen yavruların ölmesine sebep olmak son derece yanlıştır.”

Kızılay hiç şirket olur mu?

Kızılay eski Genel Başkanvekili Ünver: Depremde yardım için “tâlimat” beklenmez

Eski Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin 11 ilde yıkıma neden olmasının ardından mevcut Kızılay yönetiminin derneklere ve meslek kuruluşlarına çadır satmasına tepki gösterdi. Afet sürecinde halkın yardım yağdırdığını söyleyen Akar, şunları dile getirdi: “Hâlen yağmaya devam ediyor. Bizim halkımız yardımı sever ve iyilik perverdir ama Kızılay, çok garip bir şekilde elindeki 2 bin 20 çadırı götürüp kurmamış. Ondan sonra bir başka derneğe satmış. Bu bence çok büyük bir ihanettir, yani çok büyük bir yanlıştır.”

Böyle bir şey görülmedi

“Diyelim ki bir an kabul edelim, ticarileştiniz, eyvallah, tamam filan ama böyle bunu bekletmek, bunu bir başkasına satmak, bunun için soğukta titreyen yavruların ölmesine, yaralanmasına, hastalanmasına sebebiyet vermek, insanların her bakımdan sarsıntı geçirmelerine sebep olmak son derece yanlıştır” diyen Akar şunları söyledi: “Bunun kabul edilir tarafı yoktur. Yani her şeyin bir kılıfı bulunabilir. Yani şöyleydi, böyleydi, yetişemedik, gelemedik, lastik patladı vesaire filan gibi mazeretler ileri sürülebilir ama ‘Biz bunu başkasına sattık’ mazereti diye bir mazeret asla ve asla olmamalıdır. Bunu ileri süren de Kızılaycılığından şüphe etmelidir.” Kızılay tarihinde böyle bir şey görülmediğini de vurgulayan Ahmet Lütfi Akar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gerek benim dönemimde gerek işte benim bizatihi yönetiminde bulunduğum Van depreminde, ondan evvel vukua gelen, benden evvelki arkadaşlarımızın müdahale ettikleri Erzurum depremlerinde, Simav depremlerinde hiç öyle bir şey söz konusu olmadı.”

Asla para talep edilmezdi

Akar, “Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar; bırakın bunu, Türkiye’de olan afetleri, Türk Kızılay’ı dünyanın neresinde afet olursa olsun, aynı hisle insan ızdırabını dindirmek için her yerde olmuştur ve bu vasfını her zaman göstermiştir. Biz Sri Lanka’da olan afete müdahale ettiğimizde, Endonezya’da vukua gelen tsunamiye müdahale ettiğimizde bile kimseden 5 lira para almadık oradakilerden. Öyle bir şey olmaz. Bu gönüllü bir hadisedir ve biz buradan kalktık binlerce kilometre ileride insanlara yardım götürdük. Asla ve asla da bir para filan talep etmedik. Kaldı ki kendi ülkemizde, kendi insanımızdan bu şekilde fatura etmek son derece yanlıştır” ifadelerini kullandı.

Liyakatsiz insanlar getirdiler

“Sadece kendileri gibi düşünmedikleri için, istedikleri gibi yönetemedikleri için yerine kalifiye olmayan insanlar getirildi” ifadelerini kullanan Akar, “Çok yüksek ücretlerle getirildi, takip ediyoruz onu. Yani bugün Türkiye’de bir valinin aldığı maaşın iki katını, daha fazlasını alan bürokratlar var Kızılay’da. Bu son derece yanlış. Yani belki biraz hoş karşılayabiliriz ama bu insanlar çok güzel işler yapsa, çok güzel işleri bilse, Kızılaycılığı, gönüllülüğü, afeti bilen insanlar olsa hiçbir şekilde itirazımız olmayabilir ama şunu söyleyeyim ki, bu insanlar da vasıfsız insanlar ki Kızılay böyle yanlış işler yapıyor” dedi.

İstanbul - Anka