Kızılay'ın karlı kan geliri

Kahramanmaraş depremleri sonrası deposundaki çadırları sattığı için büyük eleştiri toplayan Kızılay’ın “kan hizmetleri gelirleri”, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 61 arttı.

Kızılay, 2022’de “kan hizmetlerinden” 1,6 milyar TL gelir elde etti. Bu da toplam 12,3 milyar lira gelirinin yüzde 8’ine karşılık geliyor. Kızılay faaliyet raporunu açıklamasına rağmen bağımsız denetçi raporu henüz açıklanmadı. Euronews Türkçe’nin haberine göre, Kızılay’ın 2021 yılı notu “sınırlı olumlu görüş” olmuştu. Haber Merkezi

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