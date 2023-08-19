TÜM İKAZLARA RAĞMEN UYGULAMAYA KONULAN “KUR KORUMALI MEVDUAT” TAM BİR BATAKLIĞA DÖNDÜ. DEVLETİN KAZANÇLARINI YUTUYOR.

KKM Temmuz’da rekor kırdı

Zengini zengin eden uygulama

“Kur Korumalı Mevduat”, vatandaştan toplanan vergi gelirlerini mevduat sahiplerinin cebine aktarırken, devletin kaynaklarını da bir bataklık gibi yutuyor. BDDK verilerine göre; Kur Korumalı Mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü, 11 Ağustos haftası itibarıyla 3 trilyon 357,7 milyar TL’ye yükselerek yeni bir rekora imza attı.

6 aylık ÖTV gelirinden fazla

Bu yıl sadece Temmuz ve Ağustos aylarında Kur Korumalı Mevduat sahiplerine 410 milyar TL’nin faiz olarak ödeneceği belirtilirken, sözkonusu rakamın Ocak-Temmuz döneminde devletin tahsil ettiği tüm ÖTV gelirlerinin toplamından (408 milyar TL) fazla olduğuna dikkat çekildi.

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KKM bataklığı

BDDK verilerine göre; kur korumalı mevduat hesaplarının toplam büyüklüğü 3 trilyon 282 milyar TL’den 3 trilyon 357,7 milyar TL’ye yükselerek yeni bir rekora imza attı.

İktidarın iki yıl önce döviz kurunun fahiş yükselişini önlemek amacıyla getirdiği Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarıyla ilgili tartışmalar sürerken, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 3 trilyon 282 milyar TL’den 3 trilyon 357,7 milyar TL’ye çıkarak rekor kırdı. ekonomim.com’un aktardığına göre; aynı haftada krediler 10 trilyon 331,7 milyar TL’den 10 trilyon 371,5 milyar TL’ye gerilerken, mevduat 12 trilyon 593,7 milyar TL’den 12 trilyon 849,2 milyar TL’ye yükseldi. Tüketici kredileri 1 trilyon 415 milyar TL’den 1 trilyon 421,7 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 854 milyar TL’den 871,9 milyar TL’ye çıktı. Takipteki alacaklar 170 milyar TL’den, 172 milyar TL’ye yükseldi.

Yönetilemeyen Türkiye!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kur korumalı mevduat hesapları için yapılan ödemeleri eleştirdi. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, ‘Yönetilemeyen Türkiye’ başlıklı bir afiş yayınladı. Afişte, şu ifadeler yer aldı: “Yönetilemeyen Türkiye! Bu yıl sadece Temmuz ve Ağustos aylarında kur korumalı mevduat sahiplerine 410 milyar TL ödenecek. Bu rakam Ocak-Temmuz döneminde devletin tahsil ettiği tüm ÖTV gelirleri toplamından (408 milyat TL) fazla... Yani KKM saçmalığı olmasa tüm mallarda ÖTV’yi sıfırlamak mümkün olabilirdi. Saray devleti, bir avuç varsıla çalışıyor.”

Haber Merkezi