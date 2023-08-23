KKM’den hızlı çıkış zor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti.

KKM kara deliğe dönüştü

Merkez Bankası’nın KKM’yi azaltacak düzenlemesinin ardından tartışmalar devam ederken Merkez Bankası eski baş ekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara ise yeni sistemin hızlı gerçekleşemeyeceğini belirtti.

Son atılan adımların pozitif olduğunu ancak hızlı çıkışın hayata zor geçirileceğini dile getiren Kara, yaptığı paylaşımla “Bana göre yerel seçimlerden önce KKM hesaplarında çok ciddi bir azalış beklememek lazım, çünkü KKM’yi tasfiye etmenin yolu dolaylı olarak bir ekonomik durgunluğu kabul etmekten geçiyor. Bu hesapları hızla azaltmak için sadece KKM’den TL’ye geçenleri değil, tüm TL mevduatı enflasyon karşısında ezdirmemek gerekiyor. Fakat bu yapılırsa, bankacılık sisteminin ayakta kalabilmesi için kredi faizlerinin de serbest bırakılması gerekir. O zaman da ekonomide bir durgunluk ihtimali artacaktır. Dolayısıyla, son atılan adımlar sinyal ve niyet anlamında pozitif olmakla birlikte, kısa vadede KKM’den hızlı çıkışı sağlayacak bir politika bileşiminin hayata geçirilmesi zor görünüyor” dedi.

Haber Merkezi