“EN KÖTÜ SENARYODA BİLE HAZİNE’YE YÜK OLMAYACAĞINI” İDDİA ETTİKLERİ KKM UYGULAMASI; ÜLKENİN KAYNAKLARINI EMEN KOCA BİR KARA DELİĞE DÖNÜŞTÜ.

KKM’ye sınırlama geldi - Uzmanlar nasıl değerlendirdi?

MEHMET KARA - ANKARA

TL DEĞERSİZLEŞTİ

MB'nın KKM hesaplarına dair yeni kararlarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, “‘Harç bitti, yapı paydos!’ dememek için; tulumbaya dolambaçlı yollardan su taşımaya çalışıyorlar” dedi.

ÜRETİME CEZA

OSİAD Başkanı Süleyman Ekinci de mevcut durumda KKM’ye sağlanan vergi avantajıyla faizden para kazanan teşvik edilirken, üretimin ve üreticinin cezalandırıldığını söyledi.

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KKM kara deliğe dönüştü

CHP GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU, KUR KORUMALI MEVDUAT UYGULAMASININ ÜLKENİN KAYNAKLARINI EMEN KOCA BİR KARA DELİĞE DÖNÜŞTÜĞÜNÜ SÖYLEDİ.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, “Hafta sonu piyasalar kapalıyken yine ‘kervan yolda dizilir’ anlayışıyla, birtakım kararlar açıklandı. Alelacele alınan bu kararlar elbette sebepsiz değil. ‘Harç bitti, yapı paydos!’ dememek için; suyunu çeken tulumbaya dolambaçlı yollardan su taşımaya çalışıyorlar. TCMB, bir yandan bankaların yabancı para zorunlu karşılıklarını artırarak kuruyan döviz rezervlerini makyajlamaya; diğer yandan bankaların menkul kıymet tesisleriyle oynayarak, kapısının önüne terk edilen Kur Korumalı Mevduatın (KKM’nin) yükünü hafifletmeye uğraşıyor” dedi.

Ekonomik yıkım ve soykırım

“Rakamlar ortada… 17 Ağustos itibariyle, ‘TCMB net döviz pozisyon açığı (SWAP dahil)’ 61 milyar dolar. ‘Kasa sıfır’ demek için; 61 milyar dolara ihtiyaç var” diyen Kılıçdaroğlu, “TCMB’nin bilançosunda takip ettiği henüz gerçekleşmemiş kur farkı zararı ise 706 milyar lira. Yine 17 Ağustos itibariyle TCMB’nin, büyük ölçüde KKM’den kaynaklanan zararı 565 milyar lira. Hazine’nin geçen yıldan bu yana KKM için ödediği 152 milyar lira da cabası. Bu ülke böyle bir ekonomik yıkım ve soykırımla daha önce hiç karşılaşmadı” ifadeleriini kullandı.

85 milyon hep beraber ödeyeceğiz

‘En kötü senaryoda bile Hazine’ye yük gelmiyor’ dedikleri KKM uygulamasının; ülkenin kaynaklarını emen koca bir kara deliğe dönüştüğünü de söyleyen Kılıçdaroğlu, “Sebep oldukları yüksek enflasyon Türk Lirasının ‘değer biriktirme’ işlevini tamamen yok etti. KKM, dolarizasyonu çok yüksek seviyelerde katılaştırdı. Biz bunların olacağını daha önce söyledik. Saray Hükümetini defalarca uyardık. Bu sıkıntıları nasıl aşacağımızı ‘Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile ortaya koyduk. Bugün geldiğimiz noktada haklı çıkmaktan hiç mutlu değiliz. Bu ağır yükü 85 milyon hep beraber ödeyeceğiz. Bütüncül bir program yerine, parça başına alınan kararlarla bu sorun çözülemez” dedi.

Bu nasıl karşılanacak?

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “TCMB’nin son aldığı kararlarla ya bankalar mevduat faizlerini ciddi şekilde artıracak; ya da yüksek enflasyon ortamında millet KKM’den dövize koşacak. Peki, kasada döviz yokken bu nasıl karşılanacak? Artık havanda su dövmeyin. Önümüzdeki bir yılda çevrilmesi gereken dış borç 206 milyar dolar. Hazine’nin sadece önümüzdeki dört ayda ödeyeceği dış borç 4,5 milyar dolar. Ama diğer tarafta ülkemizin döviz pozisyon açığı arşa çıkmış. Vatandaşlarımıza ve piyasalara güven verecek bir programı artık derhal açıklayın. Eylül’de açıklayacağınız Orta Vadeli Program bu çerçevede önemli bir fırsattır. Herkese güven verecek para, maliye politikalarıyla, tutarlı bir makro ihtiyati çerçeveyi ortaya koyun. Bu programla orta vadede KKM’den nasıl çıkacağınızın yol haritasını kamuoyuna açıklayın.”

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Faizden para kazanan teşvik ediliyor

OSTİM Sanayici ve İş İnsanları Derneği (OSİAD) Başkanı Süleyman Ekinci, enflasyon muhasebesine geçilmesinin şart olduğunu belirterek, aksi durumda finansal erişme sıkıntı yaşayan, kayıt dışına çıkılan reel sektörle karşı karşıya kalınacağını bildirdi.

Ekinci, mevcut durumda KKM’ye sağlanan vergi avantajıyla faizden para kazanan teşvik edilirken, üretimin cezalandırıldığını söyledi. EKONOMİ’ye değerlendirmelerde bulunan Süleyman Ekinci, “Gerçek olmayan, kağıt üzerindeki fiktif kârların mutlaka enflasyondan arındırılması gerekiyor. Eğer, enflasyon muhasebesi yürürlüğe girmezse, ciddi anlamda finansal erime ve satın alma gücü düşen bir reel sektör gerçeği ile karşı karşıya kalacağız” dedi.

Haber Merkezi