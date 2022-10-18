'KKM maliyetini söyleyemem'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda ‘Kur Korumalı Mevduat’ tartışması çıktı. Bilgi vermek için Komisyon’a gelen Merkez Bankası yetkilisi, sistemin maliyeti ile ilgili soruya “söyleyemem” cevabını verdi, muhalefet temsilcileri komisyon görüşmelerini terk etti.

Tartışmalara neden olan 52 maddelik torba yasa teklifi kabul edildi. Teklifle; Kovit-19 salgını sürecinde maske takmayanlara verilen cezalar affedilecek. KYK kredi faizleri ödenmeyecek. 2000 TL ve altındaki icra borçlarının sonlandırılması amaçlanıyor. İşverenler çalışanlarına yemek paralarını nakit ödemeleri halinde vergiden istisna olacak. Haber Merkezi

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