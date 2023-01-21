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21 OCAK 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

“KKM tam bir adaletsizlik örneği”

21 Ocak 2023, Cumartesi 16:16
Türk ekonomisi için alarm zilleri çalmaya devam ediyor. Bazı sektörlerin başlattığı “fiyat sabitleme” kampanyaları çare olmuyor.

Altın yükselişini sürdürüyor. Gram neredeyse her gün rekor tazeliyor. Dövizin yükselişi durdurulmuyor. Her ne kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), piyasaya müdahale etse de artışın önüne geçemiyor. Dövizin frenlemesinde en çok umut bağlanan “kur korumalı TL vadeli mevduat” (KKM) hesaplarında da beklenen olmadı. Zira ilk başlarda dövizin daha fazla yükselmesini engelleyen KMM, Merkez Bankası’nın politika faizini düşürmesiyle etkisini yitirdi. independentturkish’in haberine göre, kur korumalı TL vadeli mevduat hesaplarında çıkış ekimde başladı kasım ve aralıkta hızlandı. 4 Kasım’dan bu yana KKM hesaplarında, 415 milyar 900 milyon lira azaldı. Böyle devam ederse hesaplar boşalacak. 

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Alarm zilleri çalmaya devam ediyor

Gelecek Partisi Sözcüsü, ekonomist Serkan Özcan, KKM hesaplarının devlete ciddi bir yük getirdiğini ama soruna çözüm olmadığını söyledi. Özcan’a göre kuru korumalı TL vadeli mevduat denilen sistem garabet. Her şeyden önce bir adaletsizlik örneği. 300-500 insanı dolar almaktan vazgeçirmek için 85 milyonun vergisinin bunlara verildiğini ifade eden Özcan, “Ciddi bir gelir adaletsizliği yapıldı” dedi. İkincisiyle yapılan hesaplamalara göre sistemin başladığı günden bu yana bugünkü kur düzeyinden toplam ödenen ve ödenecek olan farkın 250 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Özcan, “Bunu teşvik etmek için bir de vergiden vazgeçildi. Vergiden vazgeçilme 10 milyarlarca liralık ekstra bir yük getirdi” diye konuştu. “İnsanlar paralarını artık bu hesaplarda tutmak istemiyor” diyen Özcan, “Doğru yönetilmeyen bir para politikasında, bu şekilde garabet ve ucube mekanizmaları getirerek hiçbir şeyi uzun vadeli çözme şansınız yok” tespitinde bulundu. 

 

 

 

Haber Merkezi

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