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21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

KKM’ye sınırlama geldi - Uzmanlar nasıl değerlendirdi?

21 Ağustos 2023, Pazartesi 00:08
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak yeni bir düzenleme gerçekleştirdi.

KKM bataklığı

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türk lirası mevduatları artıracak, Kur Korumalı Mevduat’ı (KKM) azaltacak düzenlemeye gitti. Sadeleşme süreci kapsamında yabancı para mevduattan KKM’ye dönüşüm hedefi uygulamasına ve TL payına göre ilave/indirimli menkul kıymet tesis uygulamasına son verildi. Ekonomistler kararı değerlendirdi.

Orta yolu halen yok

Hakan Kara: TCMB bankalara diyor ki TL’den KKM’ye geçmiş mudileri tekrar TL mevduata geçmeye ikna edin. Bir taşla iki kuş vuruyor, KKM’yi eritirken mevduat faizinin de artmasını sağlayacak. Tabii bu karmaşık işlere girmeden resmi faiz de artırılabilirdi, ama belli ki oradaki ısrar sürüyor. Güldem Atabay: TCMB’den yine bir hafta sonu gece yarısı düzenlemesi ile KKM’den çıkış beyanı. Politika faizine sınır ciddi ama KKM artışı da saatli bomba. Ya mevduata reel faiz verilecek ve faiz yükselecek ya da TL değer kaybedecek. Orta yolu halen yok.

Ya yüksek faiz ya yüksek kur

Selçuk Geçer: TCMB Kur Korumalı Mevduat KKM sınırlama ve Mevduat faizi kararının deşifresi… YA YÜKSEK FAİZ !!! YA YÜKSEK KUR !!! Bu arada düşük politika faizi aldatmacasına devam !!! Altuğ Özaslan: Ya bankalar menkul kıymete boğulacak, ya TL mevduat faizi yükselecek ya da dövize talep artacak. (Herhangi biri ağırlıklı) Eh Cuma günü BİST satışının sebebi de bu vesileyle belli oldu. Demek ki Bofa’nın robotları Person of Interest’teki Samaritan gibi çalışıyor.

Ne İşe yarayacak?

Uğur Gürses: Döviz hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları 4-6 puan artırılmış. Kabaca 7 milyar dolar bankalarca Merkez Bankası’na yatırılacak, rezerv artışı olacak demektir. TL faizini düzeltmeden, havuzun dibindeki delik kapatılmadan ne işe yarayacak? Bankalara şimdi de KKM’leri yenileme hedefi getirilmiş. olmazsa düşük faizli ‘menkul kıymet cezası’ uygulanacak. Belli ki yeni atanan PPK üyeleri TL faizini düzeltme umudu taşımıyorlar; işi “Top çevirmeye” dökmüşler... Bankalara, TL’den açılan KKM’ler için % 50’lik bir TL vadeli mevduata çevirme yükümlülüğü getirilmiş. Dövizden açılan KKM’lerin vadeli TL hesabına çevrilmesi için % 5’lik hedef konmuş. Olmazsa aradaki fark kadar düşük faizli tahvil almak zorundalar. Gerçekten hangi faizle ikna edecekler?

Kimse ikna olmaz!

Serkan Özcan: Merkez Bankası bu geceki kararlarıyla hem KKM’yi azaltmayı hem de brüt rezervleri artırmayı planlamış. KKM’yi azaltmak için bankalara vadesi gelen KKM hesaplarını TL mevduata geçirme hedefi koymuş. KKM garabetinden kurtulma yönünde yapılan girişim doğru ama kullanılan yöntem yanlış! Anlamamakta ısrarcı olmaya gerek yok, ekonomi biliminin söylediğini yapıp doğru bir para politikası uygulamadan kimse ikna olmaz! Bu ülkede yüksek enflasyon olduğu ve bununla samimi bir biçimde mücadele edilmediği sürece, bankalara yapılan regülasyon baskısıyla bu garabet son bulmaz! Anlıyorum. KKM’den çıkmak girmek kadar kolay değil ama gelin vazgeçin şu yan yollara girme sevdasından!

Haber Merkezi

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