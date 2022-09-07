KKTC'de Sucuoğlu'ndan istifa kararı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, 1 Kasım 2021'den beri sürdürdüğü genel başkanlık görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sucuoğlu istifa mektubunu UBP Genel Merkezi'ne gönderdi. İstifası için UBP'deki "iki başlı durumun" sıkıntılar oluşturmaya başlamasını gerekçe gösteren Sucuoğlu, yaptığı değerlendirmeler sonrasında istifa kararı aldığını kaydetti. Sucuoğlu, "Kararım partimi değil, siyaseti değil, genel başkanlık görevini bırakmaktır." ifadelerini kullandı. Sucuoğlu, 23 Ocak'ta gerçekleştirilen erken genel seçimde Lefkoşa'dan milletvekili seçilmişti. UBP 45 gün içinde olağanüstü kurultaya gidecek UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, parti tüzüğü gereği genel başkanlık görevini vekaleten sürdüreceğini ve partiyi yeni genel başkanı seçmek üzere 45 gün içinde olağanüstü kurultaya götüreceğini belirtti. Hasipoğlu, "Parti yetkili organları ile gerekli kararları alıp süreci işleteceğiz." dedi. AA

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