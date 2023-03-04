KKTC'den 40 prefabrik ev daha deprem bölgelerine gönderildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) faaliyet gösteren Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu tarafından hazırlanan 40 prefabrik ev, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere gönderildi.

KKTC'de hazırlanan 40 prefabrik ev, Gazimagusa Limanı'ndan gemiye yüklenerek İskenderun Limanı'na doğru yola çıktı. Prefabrik evlerin, İskenderun'a ulaşınca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yetkililerine teslim edilerek Hatay'da kurulumunun yapılacağı öğrenildi. Türkiye’de 6 Şubat'ta yaşanan depremlerinin ardından KKTC'de 50'ye yakın oda, örgüt ve ticari işletme, bir araya gelerek depremzedelere yardım için Kıbrıs Türk Dayanışma Platformu'nu kurmuştu. Platform yetkilileri, Türkiye'ye prefabrik evlerin ilk partisini gönderdiklerini belirterek, depremzedelere yönelik yaşam alanları sağlamak üzere aynı evlerden 3-4 sevkiyat daha planladıklarını açıkladı. AA

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.