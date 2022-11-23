KKTC’den “geçmiş olsun” mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depremle yayımladığı mesajla “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.

Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, Düzce’nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremden dolayı üzüntülerini bildirdi. Cumhurbaşkanı Tatar, “Can kaybı olmaması en büyük temennimiz. Yaralılara acil şifalar dilerim. Allah bizleri her türlü afet ve felaketlerden korusun. Şahsım ve halkım adına geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” ifadesini kullandı. KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ise yaptığı yazılı açıklamada, Düzce’de yaşanan depremden dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirterek, Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerini iletti. Töre, depremde can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu kaydederek, Türkiye ile sevinç ve acıları daima birlikte paylaştıklarını vurguladı. AA

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