KKTC’den tepki: Misliyle karşılık vereceğiz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Rumların, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının ardından yapacakları silahlanma faaliyetlerine, ana vatan Türkiye ile birlikte misliyle karşılık vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Bakan Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Rumların, Kıbrıs Türklerini, 16 Ağustos 1960’ta kurulun ortaklık cumhuriyetinden 1963’te silah zoruyla atarak gasbettikleri “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin kuruluş yıl dönümünü, ABD’nin Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu resmen kaldırdığı güne de denk gelen 1 Ekim’de sözde “bağımsızlık günü” adıyla kutlamaya hazırlandığını belirtti. Rum yönetiminin, ortak cumhuriyetin kuruluş tarihini, iki eşit egemen halkın ortaklığını yansıttığından 16 Ağustos’u kuruluş günü kabul etmeyerek 1 Ekim tarihini uydurduğunu kaydeden Ertuğruloğlu, “Rum yönetimi, her zaman yaptığı gibi tarihi gerçekleri çarpıtıyor. Ne kadar çırpınsalar da Ada’daki tarihi gerçekleri değiştiremezler.” ifadelerini kullandı. AA

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