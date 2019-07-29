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KKTC'den Yunanistan'a Doğu Akdeniz tepkisi

29 Temmuz 2019, Pazartesi 16:48
KKTC Başbakan Yardımcısı Özersay, "Yunanistan Başbakanı Miçotakis yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa Kıbrıslı Rumların Doğu Akdeniz bölgesinde Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim." dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yaptığı açıklamada, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Güney Kıbrıs ziyaretinde son derece talihsiz açıklamalarda bulunduğunu söyledi.

 

Miçotakis'in ziyaretinde, "Yunanistan'ın stratejik hedefinin buradaki Türk askerinin sözde işgalini sona erdirmek ve ortadan kaldırmak olduğunu" söylediğini hatırlatan Özersay, şöyle devam etti:

"Bir kere 21'inci yüzyılda arkaik ve çağ dışı düşüncelerini bir an önce bir kenara bırakmalarını tavsiye ediyorum ve kendilerine öneriyorum. Burada Türk askerinin varlığına neden olanın, Yunanistan'ın bizzat kendisinin 15 Temmuz 1974 tarihinde bu Ada'da gerçekleştirdiği darbe olduğunu, Yunanistan'ın bizzat kendisinin bir işgal girişimine karşı Türk askerinin buraya geldiğini, kimseye unutturmaya haklarının bulunmadığını kendisine hatırlatırım. Türk askerinin buradaki varlığı, Yunanistan'ın darbe girişimi ve işgal girişimi sonucundadır, onun bir ürünüdür. Bunu hiç unutmamasını kendisine tavsiye ederim."

"Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğunu görmesini tavsiye ederim"

"Eğer bir işgal arıyorsa, 'Kıbrıs Cumhuriyeti' dedikleri devletin Kıbrıslı Rumlar tarafından işgaline bakmasını tavsiye ederim." diyen Özersay, şu ifadeleri kullandı:

"Anayasasının neredeyse üçte ikisi askıya alınmış olan, temsili bir hükümete sahip olmayan, Kıbrıslı Türkleri bütünen dışlamış ve bütün kurumlarından atmış olan bir sözde devletin, sözde hükümetine, bir hükümet muamelesi yapmaktansa dönüp bunun bir işgal altında olduğunu ve Kıbrıslı Rumların işgali altında olduğunu görmesini tavsiye ederim."

Açıklamasında Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Özersay, şunları kaydetti:

"Doğu Akdeniz'de KKTC ile Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalardan ve verilen lisanslardan hareketle, yapmakta olduğumuz deniz yetki alanlarındaki faaliyetlerimizi de yasa dışı faaliyetler olarak nitelendiren Yunanistan Başbakanı'na, eğer yasa dışı bir faaliyet veya eylem arıyorsa Kıbrıslı Rumların yine Doğu Akdeniz bölgesinde tek yanlı olarak Kıbrıslı Türklerin haklarını gasbederek attıkları adımlara bakmasını tavsiye ederim."

AA

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