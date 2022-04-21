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22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

KKTC hükümeti iki ayda dağıldı

21 Nisan 2022, Perşembe 17:00
Kuzey Kıbrıs’ta Şubat ayında iş başına gelen koalisyon hükümeti dağıldı.

Devlet televizyonu BRT, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın hükümetin istifasını kabul ettiğini duyurdu. Haberde, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun bakanlar kurulunda değişikliğe giderek, Maliye Bakanı Sunat Atun’u görevden almak istediği, ancak Cumhurbaşkanı Tatar’ın bu değişikliğe onay vermemesi üzerine hükümetin istifasını açıkladığı belirtildi. DW Türkçe’nin haberine göre, Kuzey Kıbrıs’ta Ulusal Birlik Partisi (UBP), Demokrat Parti (DP) ve Yeniden Doğuş Partisi’nden (YDP) oluşan koalisyon hükümeti Şubat ayı sonunda kurularak iş başına gelmişti.

Haber Merkezi

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