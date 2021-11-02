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3 KASIM 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Koca 81 ilin sağlık müdürlerini uyardı: Asistan hekimleri nöbet ertesi çalıştırmayın

02 Kasım 2021, Salı 17:00
SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA, ASİSTAN HEKİM NÖBETLERİNİN ÜÇ GÜNDE BİRDEN DAHA SIK OLMAYACAK VE NÖBET ERTESİ ÇALIŞTIRILMAYACAK ŞEKİLDE DÜZENLENMESİNİ İSTEDİ.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürlüğüne gönderdiği yazıda, asistan hekim nöbetlerinin nöbet ertesi çalıştırılmayacak şekilde düzenlenmesini istedi. Fahrettin Koca ilgili yönetmelik ve genelgeleri hatırlattı, yoruma açık olmadığı uyarısı yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 81 il sağlık müdürlüğüne ‘Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri’ başlıklı yazı gönderdi. Koca, bakanlığa bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim gören uzmanlık öğrencilerinin çalışma şartları ve nöbet hizmetlerinin mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülmesi, iş yükü dağılımında alışkanlıklar yerine kurallara hakkaniyetli bağlılık için azami hassasiyetin gösterilmesini istedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Kliniği Asistanı Doktor Rümeysa Berin Şen’in nöbet çıkışında geçirdiği trafik kazasında ölmesinin ardından 81 il sağlık müdürlüğüne, ‘Uzmanlık Eğitimi Görenlerin Nöbet Hizmetleri’ başlıklı yazı gönderildi. Yazıda; yataklı tedavi kurumlarında hizmetlerin günün 24 saati kesintisiz yürütülmesinin esas olduğu hatırlatılarak, “Sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla normal çalışma saatleri dışındaki hizmetler; personel sayısı ve hizmetin niteliği de dikkate alınarak, vardiya veya nöbet şeklinde yürütülür. Fakat hekimlik nitelikli emek, yüksek dikkat gerektiren bir meslek olduğu için, çalışma saatlerinde insanı fiziken, ruhen zorlayan uygulamalardan kaçınılması gerekir” denildi. 

‘YÖNETMELİK YORUMA AÇIK DEĞİL’

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 41’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde ‘Nöbet hizmetleri, yataklı tedavi kurumlarının tiplerine, yatak ve personel kadrosuna, yer ve önemine, faaliyetinin çokluğuna göre ayrı ayrı hükümlere tabidir.’ hükmü ile (e) bendinde ‘Gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez.’ hükmü yer aldığı hatırlatılarak, bunun mecburiyetler dışında yoruma açık olmadığı vurgulandı. Artıgerçek’deki habere göre yazıda, “Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki uzmanlık öğrencilerinin; eğitime alınması, çalışma usul ve esasları 26.04.2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’ kapsamında yürütülmektedir. Uzmanlık eğitimi görenlerin nöbet hizmetleri, bu yönetmeliğin 11’inci maddesinin 5’inci fıkrasında; ‘Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması 3 günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir.’ hükmü ile belirlenmiştir.

(Haber merkezi)

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