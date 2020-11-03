"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 KASIM 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

03 Kasım 2020, Salı 20:00
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 146 bin 247 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 343 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 79 kişi Kovid-19 nedeniyle vefat etti, 1817 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 328 bin 824'e yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 410 bin 507'ye ulaştı. Hasta sayısı 382 bin 118, vefat sayısı 10 bin 481, ağır hasta sayısı 2 bin 386, aktif hasta sayısı 42 bin 813 oldu.

Haftalık verilere göre bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 51,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,9, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

"Mücadeleye güç verin"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 343 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Salgının seyrini değiştirebilecek en önemli gücümüz tedbirlere uymak. Birlikte tedbirlere uyarsak virüsün yayılmasına fırsat vermemiş oluruz. Mücadeleye güç verin."

AA

Okunma Sayısı: 197
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz

    Durum ciddî

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı

    "Dine karşı olmak siyasi bir hata"

    Beyaz Saray çevresindeki olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti

    Terör saldırısı sonrasında Viyana'da son durum?

    İzmir'de vefat sayısı 111'e yükseldi

    Koca: Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor.

    TBMM'de Deprem Komisyonu kuruluyor

    ‘Kanal İstanbul’dan vazgeçin’

    "Asıl deprem henüz gerçekleşmedi"

    "Hesap sormazsanız felâketlerin sonu gelmez"

    "Hangi vicdana sığar?"

    UNESCO Ayasofya için rahatsız değil

    Türk Lirası değer kaybetmeye devam ediyor

    Atina’nın ilk camisi ibadete açıldı

    Depremle ilgili 9 gözaltı

    Hamaney: Azerbaycan'ın tüm toprakları işgalden kurtarılmalı

    Bursa'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için sokağa çıkma kısıtlaması

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Allah’ın imtihanı, kulun adaletsizliği”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saltanatın son demleri (1)
    Genel

    Durum ciddî
    Genel

    İngiltere Hükümeti Sözcüsü, Hazreti Ebu Bekir’in sözlerini hatırlattı
    Genel

    "Demirel’in hayali kalkınmış demokratik hukuk devletiydi"
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Enkazdaki bebekler
    Genel

    Vefatının 11, yılında Şaban Döğen’i rahmetle yâd ediyoruz
    Ahmet BATTAL

    Takma, çakma çanta
    Süleyman KÖSMENE

    Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları
    Faruk ÇAKIR

    Bu konuda da lideriz!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.