Koca: Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor

Türkiye'de son 24 saatte 1203 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 22 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 255 bin 723, can kaybı 6 bin 80 oldu.

Son 24 saatte 772 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 235 bin 569 oldu. Koca'nın değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Yeni hasta sayımız düne göre düşük. İyileşen hasta sayımız yeni hastalardan az. Ağır hasta sayısında yükseliş devam ediyor. Hasta tedavi ederek başarılmış salgın mücadelesi yoktur. Büyük mücadele tedbirle verilir." AA

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