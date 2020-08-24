Koca: Bugün 1443 yeni hasta tespit edildi

Türkiye'de son 24 saatte 743 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 237 bin 908 oldu. 1443 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 259 bin 692, can kaybı 6 bin 139'a yükseldi.

Bakan Koca'nın Değerlendirmesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da paylaşımında, "Bugün yapılan yaklaşık 96 bin test sonucu 1443 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 800 civarında." bilgisini verdi. Koca, "Sağlık çalışanlarımız var gücüyle hastalarımızı iyileştirmeye çalışıyor. Hasta sayımızı düşürecek, tedbirlerdir. Sonunda yenilen virüs olacak." ifadelerini kullandı. AA

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