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15 OCAK 2021 CUMA - YIL: 51

Koca'dan liderlere 'aşı' daveti

14 Ocak 2021, Perşembe 22:45
Bakan Fahrettin Koca, "Mecliste temsil edilen siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı, Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı Olmayı Teşvik Programı" kapsamında Mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u arayarak aşı olmaya davet ettiğini bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı Aşı Olmayı Teşvik Programı kapsamında mecliste temsil edilen tüm siyasi parti genel başkanlarını, Anayasa Mahkemesi Başkanımızı ve Meclis Başkanımızı arayarak aşı olmaya davet ettim. Kendilerine gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum."

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Koca: Altını özellikle çizmek istiyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşısına ilişkin, "Vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum." dedi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Kovid-19 aşısı yaptırdığı Ankara Şehir Hastanesi'nde eşlik eden Bakan Koca, hastaneden ayrılırken gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Salgın sürecinde 83 milyonun büyük bir mücadeleden geçtiğini ve bu anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını belirten Koca, vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet diledi. 

Bakan Koca, "Özellikle bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. Bilim insanlarımızın da bu noktada hemfikir olduğu bir konu. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe gönüllü olarak ama herkesin mutlak olması gerektiğine inanıyorum. Altını özellikle çizmek istiyorum, bu salgından kurtulabilmenin tek yolunun, en önemli yolunun aşı olduğunu söylemek istiyorum." diye konuştu. 

Bugün Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını canlı olarak gösterdiklerini dile getiren Fahrettin Koca, şunları kaydetti:

"Dünyada ilk gün bu kadar yoğun aşı yapabilmiş ve canlı gösterebilmiş bir başka ülke var mı bilmiyorum. Bundan sonraki süreçte de bu aşı çalışmasını, programını anlık, canlı ve şeffaf bir şekilde götüreceğimizi söylemek istiyorum. Hatta iller bazında gerektiğinde anlık yapılabilen aşıları da göstermek istiyoruz. Onun için vatandaşımız müsterih olsun, özellikle aşı sırası geldiğinde ihmal etmeden yaptırması son derece önemli. Bilim Kuruluyla birlikte belli gruplar şeklinde risk durumuna göre planlamış olduk. O sırası geçtikten sonra, daha sonra diğer grup bittikten sonra ancak sıra gelebilir olacak. O nedenle vatandaşımız sırası geldiğinde aşıyı mutlak yaptırma noktasında hassasiyet göstermeli."

AA

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