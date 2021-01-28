"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2021 CUMARTESİ - YIL: 51

Koca: Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz

28 Ocak 2021, Perşembe 21:29
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün tespit edilen Kovid-19 vaka sayısının 7 bin 279 olduğuna dikkati çekerek, "Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız." ifadesini kullandı.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen vaka sayısı 7 bin 279 kişi. Durumun ciddiyetini görmezden gelemeyiz. Aşı programının selameti açısından da tedbirlere ve kısıtlamalara uymalıyız. Büyük emek ve zahmetlerle elde ettiğimiz kontrolü riske atmamalıyız."

***

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 279 vaka ve 129 ölüm gözlemlendi

 

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 173 bin 210 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 279 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 129 kişi vefat etti. Hasta sayısı 670 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 902 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 340 bin 216'ya yükseldi. Test sayısı 29 milyon 181 bin 125'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 457 bin 118, vefat sayısı 25 bin 605, ağır hasta sayısı 1751 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,7, yatak doluluk oranı yüzde 45,2, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

AA

Okunma Sayısı: 825
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • Hüseyin İlhan

    29.1.2021 09:12:05

    Sahi iktidarınız ve o iktidarın başı hangi krizi çözdüki. Kriz olmayan yerde kris çıkartacak bir deha !iktidar ancak bizim ülke iktidarıdır. Katilleri kurtarmak,yandaşları ihya edip zenginliğine zenginlik katmak ancak AKPMHP koalisyon iktidarı ve onların zihni sinir süperleri ikizlerine yakışır.

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

Schröder’den Avrupa’ya Türkiye çağrısı

Son 24 saatte 6 bin 871 yeni koronavirüs vakası daha

'Filistin meselesinde adil bir çözüme ulaşılması gerekiyor'

Hindistan’da çiftçiler açlık grevi başlattı

Afrin'de terör saldırısı: 2 ölü

1.400 Arakanlı Müslüman ıssız adaya gönderildi

Ruhani'den Kovid-19 uyarısı

İsrail güçlerinden Filistinli ailenin evine baskın

'İkim değişikliği nedeniyle yağışlarda azalma yaşanabilir'

Fransa, AB dışındaki ülkelerden giriş çıkışları yasaklıyor

AB, AstraZeneca'nın aşısına onay verdi

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması

Saldırıya uğrayan gemideki Türk denizciler yurda döndü

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı

Reforma gerek yok, yargıdan elinizi çekin

Stockholm Camisi'nin kapısında tepki çeken görüntü!

Koca: 17 şehrimizde mutasyonlu virüs görüldü

Türkiye'de son 24 saatte 6912 vaka gözlemlendi

İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlamasına ilişkin hatırlatma

En Çok Okunanlar

Kâzım GÜLEÇYÜZ

28 Şubat’tan daha beter bir tıkanma
İbrahim ÖZDABAK

Günün Karikatürü
Genel

Büyük tepki çekti: Kabe fotoğrafının yere serilmesi saygısızlığına ilişkin 4 kişi gözaltına alındı
Ahmet BATTAL

Münasebetsize sor
Faruk ÇAKIR

İnsanlık ne cevap verecek?
Cevher İLHAN

“Militan”
Genel

Esnafın çığlığı: Ödeyemiyorum arkadaş, ödeyemiyorum
Genel

Bilim Kurulu Üyesinden 'zorunlu aşı' açıklaması
Ali FERŞADOĞLU

Hükümet ele bakar, kalbe değil!
Mustafa ÖZTÜRKÇÜ

Nur’un ağlatan kalemleri...

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.