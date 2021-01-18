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19 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Koca: Huzurevleri ve bakımevlerindekilerin aşılanmasına başlanacak

18 Ocak 2021, Pazartesi 23:00
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılama programının 1'inci aşamasının 2'nci adımına geçiyoruz. Yarından itibaren huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile bu vatandaşlarımızın bakımından sorumlu kişilerin aşılanmasına başlanacak." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, aynı zamanda 90 yaş üzeri vatandaşlar için de aşılama programının yarın yarın başlayacağını ifade etti.

"Hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim"

Öte yandan, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Koca, 81 ilin sağlık müdürleriyle video konferans yöntemiyle görüştü ve aşılama takvimine ilişkin talimatlarını aktardı.

Geçen perşembe başlatılan aşı kampanyasında 830 bin kişiye ulaşıldığını belirten Koca, il sağlık teşkilatlarına ve aşılamada görev yapan sağlık çalışanlarına gayretleri için teşekkür etti.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımıza yönelik yapılan aşılamayı çarşamba günü itibarıyla bitirelim istiyoruz. Çünkü Bilim Kurulumuzun hazırladığı plan çerçevesinde bizim aşamaları hızla takip ederek yol almamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Koca, hastalık gibi bazı istisnai durumlar sebebiyle aşısını yaptıramayan sağlık çalışanlarının sürecin devamında aşı yaptırabileceğine işaret etti. 

Aşı sırası geçen sağlık çalışanlarına tüm basamaklar bittikten sonra tekrar sıra geleceğini belirten Koca, şunları kaydetti:

"Yarından itibaren huzurevleri, engelli ve bakımevlerinde aşılamaya başlamak istiyoruz. Bütün illerde bizim bu organizasyonu güçlü şekilde yapmamız önemli. Özellikle huzurevi, bakımevi ve engelli evlerini hafta sonuna kadar tamamlamaya gayret edelim. Yerinde yapılan aşıdan sonra olabilecek alerjik ve benzeri reaksiyonlara gerektiğinde müdahale etmeleri için sağlık ekibinin 1 saat kadar beklemesi gerekir.

Ayrıca yarından itibaren 90 yaş üstünde olan vatandaşlarımızı da aşılamak istiyoruz. 90 yaş üstü vatandaşlarımızı sağlık kuruluşlarına getirmeden; aşılamalarını evinde, yerinde organize etmenizi istiyoruz. Sağlık ekibinin gerektiğinde müdahale yapabilecek nitelikte olması ve acil durum ekipmanıyla birlikte eve giderek yapması son derece önemli. Bunun takvimini de cumartesi ve pazar dahil olmak üzere hafta sonu tamamlamış olalım."

Bakan Koca, toplantıda, il müdürlerinden mevcut durumla ilgili bilgi aldı ve değerlendirmelerini dinledi.

AA

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