Koca, koronavirüsü atlattı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 testinin negatif çıktığını ve programlarına kaldığı yerden devam ettiğini bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Dün Kovid-19 testimin negatif çıktığı bilgisini aldım ve programlarıma kaldığım yerden devam etmeye başladım. Geçmiş olsun dileklerini ileten veya bizzat arayan tüm dostlara, dost gibi aziz vatandaşlarımıza ilgileri için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı. Bakan Koca, 31 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19'a yakalandığını ve çalışmalarını çevrim içi sürdürdüğünü duyurmuştu. AA

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