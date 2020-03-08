'Komşularımız ve Avrupa önlemlerinde yavaş kaldı'

Sağlık Bakanı Koca, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin, "Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

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