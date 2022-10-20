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20 EKİM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kömür ocaklarında kazasız gün yok

20 Ekim 2022, Perşembe 20:45
Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2021 yılı faaliyet raporuna göre; kuruma ait 5 müessesede bir yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Bu sayı günlük hesaplandığında her gün ortalama 8 yaralanmaya denk geliyor.

Amasra'da maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi
Amasra'daki maden kazası TBMM tarafından araştırılacak

 

Kazaların yüzde 98’i yer altında meydana gelirken; 41 madencinin vefat ettiği Amasra’daki kazalarda iki günde bir işçi yaralandı. Raporda, Zonguldak’a ilişkin “Havzadaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir” denildi.

Raporda, “Zonguldak Taş Kömürü Havzasındaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir” ifadeleri kullanıldı.

Ankara - Anka

 

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