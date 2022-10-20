Kömür ocaklarında kazasız gün yok

Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun 2021 yılı faaliyet raporuna göre; kuruma ait 5 müessesede bir yılda meydana gelen kazalarda 2 bin 960 işçi yaralandı. Bu sayı günlük hesaplandığında her gün ortalama 8 yaralanmaya denk geliyor.

Amasra'da maden ocağında toplanan deliller adliyeye getirildi

Amasra'daki maden kazası TBMM tarafından araştırılacak Kazaların yüzde 98’i yer altında meydana gelirken; 41 madencinin vefat ettiği Amasra’daki kazalarda iki günde bir işçi yaralandı. Raporda, Zonguldak’a ilişkin “Havzadaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir” denildi. Raporda, “Zonguldak Taş Kömürü Havzasındaki jeolojik formasyonlardaki kırılmalar nedeniyle kırılmalar nedeniyle insan gücü emeğine yoğun ihtiyaç duyulduğundan kaza sayısı ve frekansı mekanize çalışan ülkelere göre oldukça yüksektir” ifadeleri kullanıldı. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.