Komuta kademesi sınırın sıfır noktasında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara ve Hava Kuvvetleri Komutanları ile Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

Bakan Akar, beraberinde Orgeneral Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'a geldi. Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulunan Bakan Akar ve komutanlar, daha sonra İdlib'deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ne geçti. Bakan Akar ve komutanların, 2. Ordu Taktik Komuta Yeri'ndeki çalışmaları devam ediyor. AA

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