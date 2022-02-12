Konkordato mu ilan etti?

Eski Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, Ankara’da büyük enerji şirketlerinden birinin konkordato ilan ettiğini iddia etti.

Babuşçu, söz konu gelişmeyi “Ekonomik krizin ilk büyük patlaması” olarak değerlendirdi. Babuşçu sosyal medyadaki paylaşımında şunları kaydetti: “Ankara’daki en büyük enerji şirketlerinden biri konkordato ilan etti. 15 bankaya yaklaşık 650 milyon TL borcu bulunmakta. Birlikte iş yaptığı 150 firma ile borç 2 milyar TL’yi aşmakta.” Haber Merkezi

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