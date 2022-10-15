DEMOKRASİNİN VE ÖZGÜRLÜKLERİN KALBİ OLAN TBMM’DE, AKP VE MHP MİLLEVEKİLLERİNİN OYLARIYLA DÜŞÜNCE VE İFADE HÜRRİYETİNE BÜYÜK BİR DARBE VURULDU.

ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRÜLECEK

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen 40 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. Halkın ve basının düşünce ve ifade hürriyetini kısıtlayan kanunun iptali için CHP, Anayasa Mahkemesi’ne başvuracağını açıkladı.

TÜM TOPLUM SUSTURULMAK İSTENİYOR

Kanunu eleştiren basın ve sivil toplum kuruluşları, kanunla birlikte sadece basının değil, toplumun susturulmak istendiğini vurgulayarak, vatandaşlar arasındaki serbestçe iletişim kurma, konuşma, tartışma hürriyetlerinin de engelleneceğine, kutuplaştırmanın artacağına dikkati çekti.

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Konuşan Türkiye’den susan Türkiye’ye

Meclis’te kabul edilen ‘Sansür Yasası’ ile; Rahmetli Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’in istediği ‘Konuşan Türkiye’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın istediği ‘susan Türkiye’ye doğru bir adım daha atıldı.

Kamuoyunda “Sansür Yasası” olarak bilinen 40 maddelik kanun teklifinin kalan 12 maddesi de TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla kabul edildi. AKP ve MHP milletvekilleri, teklifin oyçokluğu ile yasalaşmasının ardından birlikte fotoğraf çektirdi. CHP yasanın iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuracak. Türkiye Yazarlar Sendikası konuyla ilgili, “Dezenformasyonu önleme bahanesiyle getirilmek istenen bu yasa, düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamış olmakla kalmaz toplumsal yaşam içinde bireyler arasında serbestçe iletişim kurma ve konuşma, tartışma özgürlüklerini de engeller. Bu durumda hangi haberin yalan, kışkırtıcı ya da doğru olduğuna kim, kimler karar verecek?” dedi.

Gazetecilik yasaklanıyor

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden yapılan açıklamada, “Sosyal medyayı kontrol altına almayı hedefleyen sansür yasası geçerse gazetecilik faaliyeti neredeyse tamamen yasaklanmış olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’ndan yapılan açıklamada ise, “Bu tasarı sadece basın mensuplarının değil toplumun tüm kesimlerini etkileyecek yasa olduğu için de adeta bir oldubittiye getiriliyor. Özellikle hapis cezası getiren 29. madde keyfiliğe açık bir durum getirmektedir” ifadeleri kullanıldı. Gazeteci Dayanışma Ağı, “İstiyorlar ki gerçekler yazılmasın, halk haber olmasın ve haber almasın. Gazetecilerin, halkın sesini kısmak için TBMM’den geçirmek istedikleri bu yasa geçse de #SusmakYok! Onlar “sus” dedikçe biz yazacağız!” dedi. Disk Basın-İş, “Sadece çıplak sesimiz kalsa bile, sadece kalemimiz kalsa bile elimizde, sadece kameramız kalsa bile yazmaya, anlatmaya, kayıt altına almaya ve insanlara hakikati ulaştırmaya devam edeceğiz!” ifadelerini kullandı.

Hukuka aykırı

MAZLUMDER’den yapılan açıklamada, “Düşünce ve inanç özgürlüğünün temeli, farklı düşünce ve inançların serbestçe yayılabilmesini sağlayan ifade özgürlüğüdür” denildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Kanun teklifi olarak meclise sunulan yeni suç düzenlemesi, suçun saiki, suçun konusu ve suçun hareketi bakımından belirsiz, fiilin hukuki vasıflanmasında yetersiz olmakla birlikte düşünce ve ifade özgürlüğünün, temel hak ve hürriyetlerin hukuka aykırı şekilde kısıtlanmasına neden olacak niteliktedir. Kanunda kullanılan unsurların tanımlarının yapılamaması, içeriğinde bulunan kavramların muğlaklığı, fiilin kendisinin ve taşıması gereken şartların belirsizliği geniş kitlelerin haklarını kullanırken suç şüphelisi haline gelmesine neden olacak biçimdedir. Üstelik suçun işlenmesinden doğan şüphe üzerine yürütülecek soruşturma sürecinde adli ve idari mercilere verilen koruma tedbiri kararı ve yaptırım yetkileri kişisel bir suçtan ötürü tüm toplumun haklarına halel getirecek niteliktedir.”

Haber Merkezi

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Uysal: Sansür yasası

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, dezenformasyon yasasını eleştirdi.

Uysal, “İktidarda olanların ve yetki kullananların yanlış yapmasınlar diye eleştirildiğini” dile getirerek, “Bugün söyleyecek sözü bitmiş olanlar, istiyorlar ki kimse konuşmasın ve ülkeyi içine kapatalım. Şimdi, TBMM’de bir sansür yasası var. Muallak bir tanımlama yaparak, iktidarın safındaysanız her şey hak. Ama muhalefetteyseniz, en küçük bir eleştirinin bile suç haline getirildiği bir Türkiye’yi ortaya çıkarmak için var gücüyle çalışıyorlar” diye konuştu.

Ankara - Fatih Karagöz

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Herkesi susturamazsınız

Sansür yasası’nın Meclis’ten geçmesi hakkında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP yanlısı gazeteleri işaret ederek şöyle konuştu: “Özgür medyadan korkan bir iktidarın bu ülkeye hiçbir yararı olmaz. Nokta. Bir siyasetçinin ihtiyaç duyduğu şey sağlıklı eleştiridir Eleştiriye tahammül edemiyorsanız, herkesi susturacağınızı sanıyorsanız olmaz. Eğer dezenformasyonla mücadele edecekseniz, buyrun işte Yeni Şafak’ın, Aydınlık’ın, diğer gazetelerin manşetleri. Hepsi yalan yanlış. Getirdikleri düzenleme, sosyal medyada ciddi önlemler almak, gazetecilerin yazdığı yazıları sansürlemek, engellemek… Amaç bu zaten.”

Ankara - Anka

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Bu bir zulüm yasasıdır

‘Sansür Yasası’ teklifinin; bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası öngören, “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak” düzenleyen 29. maddesi Maddenin kabul edilmesinin ardından İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, şunları söyledi: “Bu yasa bu korku ve baskı iklimini daha da artıracak. Özellikle 29. maddesi kötü bir maddedir. İktidar grubunu, sağduyuya davet ediyorum, bu maddenin çekilmesi konusunda. 29. madde, kanunlaşması durumunda; bağımsız akademisyenler ENAG, enflasyon rakamları açıklayamayacak. ENAG yetkilileri, tutuklanacaklar üç yıla kadar hapis cezası alacak. Bu bir zulüm yasasıdır.”

Ankara - Anka

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Ali Babacan: Demokrasi zarar görecek

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sansür yasası ile ilgili eleştirilerde bulundu. Babacan, “Şu anda Meclis’te görüşülmekte olan dezenformasyon yasası aslında tam bir sansür yasası. Şu anda ülkeyi yönetenlerin işlerine gelmeyen, duyulmasını istemedikleri gerçeklerin önünü kapatmak için yapılan bir yasa. 20 yıldır durdular da seçime beş kala mı böyle bir yasayı çıkarmaya karar verdiler. Önümüzdeki seçimlerde iktidarı kaybedeceklerini görmeye başladılar, panik haldeler. Burada zarar görecek olan Türkiye’nin demokrasisi olacak, özgürlük ortamı olacak. Zaten gençlerin üzerinde, sosyal medyanın üzerinde çok ciddi bir baskı var. Bugün tam 10 bin gazeteci sadece yazdığı ve eleştirdiği için işinden kovulmuş durumda. Gençler zaten tweet atmaktan korkuyorlar, elleri gidiyor vaz geçiyorlar. Vatandaşlarımızı bize yaklaşıyor bir kamera gelince uzaklaşıyorlar” ifadelerini kullandı.

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Kuzey Kore’ye döneceğiz

TBMM’de sansür yasası görüşmelerinde konuşan CHP’nin gazeteci kökenli Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, ifade ve basın özgürlüğü ihlallerini arttıracak düzenlemelere karşı çıkarak, ülkede milyonlar geçim mücadelesi verirken, iktidarın gerçekleri saklamanın derdine düştüğünü söyledi.

Çakırözer, “Bu kanunu hayata geçirdiğiniz an Türkiye’yi Kuzey Kore’ye döndürecek yolu açmak üzeresiniz! Bunun kimseye faydası yok! Bunun kaybadeni tüm Türkiye olur” dedi. Türkiye’de basın özgürlüğü alanındaki ihlalleri hatırlatan Çakırözer, “Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen, Sözcü’ye, Cumhuriyet’e, Birgün’e Evrensel’e Korkusuz’a Yeni Asya’ya ilan ambargosu uygulayan Basın İlan Kurumu’na yetkini aştın demek yok! Yolsuzluk, rüşvet, istismar suçlarınız bilinmesin diye iki yılda toplam 9 bin 913 habere, paylaşıma erişimi yasakladınız. Yüzde 95’inde kişilik hakkı ihlali yok. Hepsinin bilinmesinde okunmasında kamu yararı var. Ama bu kanunda bu sansüre son vermek yok. Yasaklama yetkisi daha da genişletiliyor” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören

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Hande Fırat bile endişelendi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen, muhalefetin ve basın meslek örgütlerinin “sansür yasası” olarak tanımladığı, internet medyası ve sosyal medya ile ilgili yeni yaptırımlar öngören kanun teklifini değerlendirdi.”‘Anlık mesajlaşma uygulamaları gibi şebekeler üstü hizmetlere ilişkin gerekli düzenlemeleri içeren’ madde, keyfi uygulamaya açık” diyen Fırat, şu ifadeleri kullandı: “Neden mi? Örneğin ben bir WhatsApp grubundayım. O grupta yazılanlardan ekran görüntüsü alabilirim. Küfür, hakaret var ise ‘Al ve ilgilisine gönder, şikâyet et’ diyebilirsiniz. Ama ya bu istismar edilirse? Üst düzey siyasi kaynağım bunu; ‘Günlük hayatta nasılsak sosyal medya ya da anlık mesajlaşmada da öyle olmak gerekmez mi?’ sorusuyla yanıtladı. Yine de istismara çok açık. Benim güldüğüm bir videoya bir partili gülmeyebilir, şikâyet edilebilirim, hâkim de gülmezse yandık.”

Haber Merkezi