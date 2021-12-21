“SİZ KONUŞMAYIN, BEN KONUŞACAĞIM” DEYİP, SONRA DÜNYAYA DEMOKRASİ DERSİ VERMEYE KALKIYORLAR. BU ÜLKEDE YAŞAYAN HERKESİN KONUŞMA HAKKI VAR.

DEMOKRASİMİZİN EN BÜYÜK SINAVI

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden DP Genel Başkanı Uysal: “Bu iktidarın, iklim değişikliğinin ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde iktidarını sürdürmesinin, milletimizin ödeyeceği bedelleri katmerlendireceğini görüyoruz. Önümüzde Türk demokrasisinin en büyük sınavı var.”

KİM KAZANIYOR? BANKALAR

Kılıçdaroğlu: “Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, kredi kartı kullananların faizi indi mi? Hayır. Kimin faizi indi? MB bankalara kredi açarsa onun faizi indi. Vatandaşa yansıyan birşey yok. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Faizin indiği falan yok, hayal âleminde yaşıyorlar.”

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Konuşan Türkiye istiyoruz

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşın konuşmaya hakkı olduğunu söyleyerek Türkiye’de herkes konuşacak dediler.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Ortak basın açıklamasına teşekkürle başlayan Kemal Kılıçdaroğlu, “Türkiye ciddî sorunlarla karşı karşıya. Bu sorunlar hepimizin ortak çözüm acısından kafa yormamız gereken sorunlar. Sorunları çözecek olanlar siyasî partilerdir. Sayın Genel Başkanla bütün bunları masaya yatırdık ve konuştuk. Kendilerine teşekkür ederim. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bu sorunların üstesinden geleceğiz” dedi.

Derin bir sistematik çöküş var

Uysal ise, “Nasılsınız demekten bile imtina ettiğimiz günleri yaşıyoruz. Derin bir sistematik çöküşün içerisindeyiz. Saray sultanlar gözlerini, kulaklarını kapatsalar da milyonlarca insanımız büyük bedelleri hanesinde yaşıyor. Aleni yanlışlara bu süreç içinde suç ortağı yapılmış yapılar ve aktörler gizli hikmetler arasa da milletimizin gözü önünde hadiseler gerçekleşiyor. Bir büyük tarihin içinde gelip, pek çok sorunları aşmışız. Bugün aşabileceğimiz bütün sorunlara rağmen gücümüz var, ama çok kısa sürede kaybettiklerimizi telâfi edebilmek mümkün mü düşünüyoruz. Bugün maalesef cesaretleri cehaletlerinin önüne gelen bir kadronun, korkuları vicdanlarının önünde giden bir kadronun Türkiye’yi rehin aldıkları bir hezeyan içerisindeki tez diye millete yutturulmaya çalışan deneme yanılma metoduyla milyonların üzerinden kumar oynanıyor” ifadelerini kullandı.

Bu süreçten çıkabiliriz

“Bizim bu ülkenin büyüklüğüne denk bir siyasî programla bu süreçten çıkılabileceğine inancımız var” diye devam eden Uysal, “Bu süreç içerisinde sayın Kılıçdaroğlu’nun kurumsal olarak TBMM’nin ikinci büyük grubu olarak aldığı inisiyatif çok önemli. Bizler de Demokrat Parti olarak herkesin hukukundan emin olduğu bir Türkiye’yi inşa edebilmek, herkesin eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi hep beraber ortaya çıkarabilmek için aklı, fikri, enerjimizi ortaya koymaya gayret gösteriyoruz. Adeta ülkede Gogol’ün Bir Delinin Hatıra Defteri romanından uyarlanmış bir tiyatro oynanıyor. Her günümüz sabah afakanlarla kalkıyoruz. Bu iktidarın iklim değişikliğinin ihtiyaç olduğu böyle bir dönemde iktidarını sürdürmesi milletimizin ödeyeceği bedelleri katmerlendireceğini görüyoruz” dedi.

Devleti yönetemiyorlar

Kılıçdaroğlu, “Bu ülkede yaşayan, üretim yapan, çalışan herkesin konuşmaya hakkı var. Siz konuşmayın ben konuşacağım diyor sonra dünyaya demokrasi dersi vermeye kalkıyor. Demokrasinin D’sinden dahi haberi yok. Üretim yapan insanların en büyük dertleri önlerini görememek. Beyefendi sarayın dışını görmediği için dünyadaki ve Türkiye’deki gelişmeleri de izleyemiyor, bilmiyor. Kendisini aslında uyarıyorlar. ‘Ekonomi biliminin gereğini yapın’ diyorlar. Bu bile rahatsız ediyor. Devlet akılla, bilgiyle yönetilir. Ahlak vurgusu yapılıyor ona da karşı çıkıyor. Devleti yönetemiyorlar” derken Uysal da, “Demokrasiyi ne kadar içselleştirdiklerini bu sözlerden anlayabiliyoruz. Ele geçirmek mantığıyla sadece devletin organları değil sivil organizasyonlar da bu süreç içerisinde bir psikolojik harekat unsuru olarak görüldü. Bu ülkede herkes konuşacak” şeklinde konuştu.

HANGİ FAİZ İNDİ?

Kılıçdaroğlu, MB’nın faiz indirimiyle ilgili “Hangi faiz indi? Çiftçinin, esnafın, tüccarın, kredi kartı kullananların faizi indi mi? Hayır. Kimin faizi indi? Merkez Bankası, bankalara kredi açarsa onun faizi indi. Vatandaşa yansıyan bir şey yok. Kim kazanıyor? Bankalar kazanıyor. Bir avuç insana hizmet ediliyor. Faizin indiği falan yok, hayal âleminde yaşıyor bunlar. Soru sormasanız bu alanlara girmeyeceğim. Erdoğan’ı muhatap almak bile yanlış aslında. Aklî melekeleri yerinde mi onda da ciddî endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette, görmüyor bunları. Kime iyilik yapıldı? Dolayısıyla yönetilmeyen bir ülkede bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA