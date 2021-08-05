Konya'da 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili zanlı Mehmet Altun tutuklandı

Konya'da 7 kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alının katil zanlısı Mehmet Altun, tutuklandı.

Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'nde polis ve jandarma ekiplerinin arama tarama faaliyeti sırasında saklandığı mezarlıkta dün yakalanan Mehmet Altun'un emniyetteki işlemleri tamamlandı. Özel harekat ve çevik kuvvet polisleri eşliğinde, geniş güvenlik önlemleri altında Konya Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "tasarlayarak canavarca hisle 7 kişiyi öldürme", "yakarak mala zarar verme", "konut dokunulmazlığının ihlali" ve "taşıma ruhsatsız silah bulundurma" suçlamalarından tutuklandı. Olay Konya'nın merkez Meram ilçesinde 30 Temmuz'da yaşanan olayda, bir evden silah sesleri geldiği ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Yaşar, Barış, Serap, Serpil, İpek, Metin ve Sibel Dedeoğulları'nın cesediyle karşılaşmış, yapılan incelemede aynı aileden 7 kişinin, silahla öldürüldüğü belirlenmişti. Katil zanlısı Mehmet Altun, dün Bozkır ilçesine bağlı Üçpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta yakalanmıştı. AA

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