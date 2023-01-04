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4 OCAK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Konya'da askeri araç tıra arkadan çarptı: 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı

04 Ocak 2023, Çarşamba 14:43
Konya-Adana kara yolunun 15. kilometresinde seyir halinde olan askeri araç, yoğun sis nedeniyle 42 ABZ 753 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada bir astsubay ve bir er şehit oldu, araçta bulunan iki asker de yaralandı.

Yaralı askerler, Konya Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tedbir amaçlı yol trafiğe kapatıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Şehir Hastanesine kaldırılan yaralı askerleri ziyaret etti.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Özkan, şöyle konuştu:

"Öncelikle geçmiş olsun. Maalesef bu yoğun sisten mütevellit bugün meydana gelen kazada bir askeri aracımız da kazaya karışmış durumda. İlk belirlemelere göre iki askerimiz maalesef şehit olmuş, iki askerimiz de yaralı halde hastanemize intikal ettirilmiş. Yaralılarımızın durumu iyi. Hastane personelimize, başhekimimize çok teşekkür ediyoruz, canla başla uğraşıyorlar. Kazaların en aza indirilmesi yönünde hep beraber bir hassasiyet göstermemiz gerektiğini ifade etmek istiyorum. Tekrar başımız sağ olsun. Ailelere sabr-ı cemil diliyorum. Yaralılara acil şifa diliyorum."

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, kaza yerinde incelemelerde bulundu.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Olayla ilgili olarak soruşturma başlatılmış olup, olay tüm yönleriyle titizlikle incelenmektedir." ifadeleri kullanıldı.

AA

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