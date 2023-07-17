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19 TEMMUZ 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Körfez sermayesi de kurtarmaz

17 Temmuz 2023, Pazartesi 19:59
Devlet Planlama Teşkilatı eski uzmanı, iktisatçı Prof. Dr. Uğur Emek Körfez sermayesinin Türkiye ekonomisi için kurtarıcı olmayacağı görüşünde.

Türkiye’deki doğrudan yabancı yatırımların dağılımına bakıldığında yatırımların büyük büyük bölümünün Avrupa’dan geldiğinin görüldüğünü, Körfez sermayesinin ise çok küçük bir oranı temsil ettiğini dile getiren Emek, “Bir de gelenlerini de gördük. Türk Telekom’u gördük, Tank Palet Fabrikasını gördük. Öylesi de gelmesin zaten” diyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, Emek, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesinin 2005 yılında özelleştirilerek Lübnanlı Hariri ailesine ait olan Saudi Oger’e bağlı Oger Telecom’a satıldığını, devlet bankalarından kullanılan kredi ile kamunun zarara uğratıldığını hatırlatıyor. Emek, sonuç itibariyle ödenmeyen kredi borçları nedeniyle şirket hisselerinin Varlık Fonu’na devredildiğini ifade ediyor.

Haber Merkezi

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  • Hüseyin İlhan

    17.7.2023 20:12:25

    Zaten RTE ülke için değil,yeni israflari ve ülkeyi daha da tahrip için bu seyahatte. Hakikaten ülke için olsa idi şimdiye kadar yüzlerce yurtdışı seyahatlerinin yarısının yarısı faydalı olsa ülkenin bugünkü zamalara,halkın fakirlesip,fukaralasmasi olmazdı.

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