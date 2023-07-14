Körfez yatırımları da AB’ye bağlı

TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ, ARAP DÜNYASI İLE İLİŞKİLERİ İÇİN DE BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR.

Hukuka dönülmeden AB süreci canlanmaz

Türkiye AB ile köprü

Siyaset bilimci Sezin Öney: “AB ile bağlar yalnızca Batıdan gelecek yatırımları değil, Körfez'dekileri de teşvik ediyor. Körfez ülkeleri Türkiye'ye karşılıksız yardım etmiyor, yatırım yapıyor ve karşılık bekliyor. Körfez için Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri, AB ile bir köprü niteliğinde olması.”

İslam dünyasının ilgisi

Türkiye’nin AB üyelik sürecinin olumlu bir seyir takip ettiği dönemde İslam ve Arap dünyası bu yöndeki gelişmeleri yoğun bir ilgi ve takdirle izliyor ve AB üyesi bir Türkiye ile ilişkilerinin her alanda çok daha pozitif bir çizgide ilerleyeceği ve gelişeceği ifade ediliyordu.

***

KÖRFEZ YATIRIMLARI DA AB’YE BAĞLI

Gazeteci ve siyaset bilimci Sezin Öney, “AB ile bağlar yalnızca Batı’dan gelecek yatırımı değil, Körfez’deki yatırımları da teşvik ediyor” dedi.

Gazeteci ve siyaset bilimci Sezin Öney, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Öney, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından çoğunlukla Batı basınında yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Öney, şu ifadeleri kullandı: ‘Erdoğan rota değiştirdi’ gibi yorumlar aslında doğru değil. Bunlar aslında normal süreçler. Özellikle son yıllarda, Türkiye iki tarafla da diyalog koruyor ancak kalıcı olarak ne Batı’ya ne de Rusya’ya yaklaşma veya bir ittifak kurma gibi bir durum söz konusu değil. Dışarıdan bakınca son derece tutarsız görünen ancak kendi içerisinde tutarlığı olan bu politika devam edecektir.”

Yatırım yapıyor ve karşılık bekliyorlar

Ekonomik anlamda AB’ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Öney, “AB ile bağlar yalnızca Batı’dan gelecek yatırımı değil, Körfez’deki yatırımları da teşvik ediyor” dedi ve şöyle devam etti: “Körfez ülkeler, Türkiye’ye karşılıksız yardımda bulunmuyor, yatırım yapıyor ve karşılık bekliyor. Körfez için Türkiye’nin en önemli özelliklerinden biri, Avrupa’yla bir köprü niteliğinde olması.” Gazete Duvar’ın haberine göre, Rusya’nın Türkiye’nin doğalgaz borcunu ertelemesine değinen Öney, Rusya’dan olası bir karşı adımın buradan gelebileceğini söyledi ancak Putin’den bir ‘karşılık’ beklemediğini dile getirdi.

Haber Merkezi