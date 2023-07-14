"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Körfez yatırımları da AB’ye bağlı

14 Temmuz 2023, Cuma 03:58
TÜRKİYE’NİN AB ÜYELİĞİ, ARAP DÜNYASI İLE İLİŞKİLERİ İÇİN DE BÜYÜK BİR ÖNEM TAŞIYOR.

Hukuka dönülmeden AB süreci canlanmaz

 

Türkiye AB ile köprü

Siyaset bilimci Sezin Öney: “AB ile bağlar yalnızca Batıdan gelecek yatırımları değil, Körfez'dekileri de teşvik ediyor. Körfez ülkeleri Türkiye'ye karşılıksız yardım etmiyor, yatırım yapıyor ve karşılık bekliyor. Körfez için Türkiye'nin en önemli özelliklerinden biri, AB ile bir köprü niteliğinde olması.”

 

İslam dünyasının ilgisi

Türkiye’nin AB üyelik sürecinin olumlu bir seyir takip ettiği dönemde İslam ve Arap dünyası bu yöndeki gelişmeleri yoğun bir ilgi ve takdirle izliyor ve AB üyesi bir Türkiye ile ilişkilerinin her alanda çok daha pozitif bir çizgide ilerleyeceği ve gelişeceği ifade ediliyordu.

 

***

KÖRFEZ YATIRIMLARI DA AB’YE BAĞLI

Gazeteci ve siyaset bilimci Sezin Öney, “AB ile bağlar yalnızca Batı’dan gelecek yatırımı değil, Körfez’deki yatırımları da teşvik ediyor” dedi.

Gazeteci ve siyaset bilimci Sezin Öney, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AB’ye yönelik açıklamalarını değerlendirdi. Öney, Erdoğan’ın açıklamalarının ardından çoğunlukla Batı basınında yer alan yorumların gerçeği yansıtmadığını dile getirdi. Öney, şu ifadeleri kullandı: ‘Erdoğan rota değiştirdi’ gibi yorumlar aslında doğru değil. Bunlar aslında normal süreçler. Özellikle son yıllarda, Türkiye iki tarafla da diyalog koruyor ancak kalıcı olarak ne Batı’ya ne de Rusya’ya yaklaşma veya bir ittifak kurma gibi bir durum söz konusu değil. Dışarıdan bakınca son derece tutarsız görünen ancak kendi içerisinde tutarlığı olan bu politika devam edecektir.”

Yatırım yapıyor ve karşılık bekliyorlar

Ekonomik anlamda AB’ye ihtiyaç olduğunu söyleyen Öney, “AB ile bağlar yalnızca Batı’dan gelecek yatırımı değil, Körfez’deki yatırımları da teşvik ediyor” dedi ve şöyle devam etti: “Körfez ülkeler, Türkiye’ye karşılıksız yardımda bulunmuyor, yatırım yapıyor ve karşılık bekliyor. Körfez için Türkiye’nin en önemli özelliklerinden biri, Avrupa’yla bir köprü niteliğinde olması.” Gazete Duvar’ın haberine göre, Rusya’nın Türkiye’nin doğalgaz borcunu ertelemesine değinen Öney, Rusya’dan olası bir karşı adımın buradan gelebileceğini söyledi ancak Putin’den bir ‘karşılık’ beklemediğini dile getirdi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 999
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

    Sudan'ı daha da zor günler bekliyor

    Gazeteciler baskı altında

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı

    Aşırı sıcaklarda sağlığınıza dikkat edin

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu

    Pakistan'da son 6 günde tahliye edilenlerin sayısı 14 bin oldu

    İsrail ablukası altındaki Gazze'de "yeşil alanlar" yok olma tehlikesiyle karşı karşıya!

    İkinci el araçlarda yeni dönem başladı

    Çiğ sütte zam oyunu

    Altın fiyatları artmaya devam edecek

    Sigortalı çiftçi sayısında büyük düşüş

    Beyaz Saray'dan ''sıcak hava'' uyarısı

    Depremzede su kuyruğunda

    Güney Kore'deki sellerde 21 kişi öldü

    İstanbul'da günlük su kullanımında rekor

    Netanyahu hastaneye kaldırıldı

    Rusya’da cinsiyet değiştirme yasaklandı

    Ek bütçeden sonra Meclis tatile girdi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çetin imtihanlarla sınanırken
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    15 Temmuz başarılı olmadı mı?
    Ahmet BATTAL

    Derenin ardında ne var?
    Genel

    İfade özgürlüğü değil nefret suçu
    Faruk ÇAKIR

    İki güzel haber
    Mehmet KARA

    Parlamentonun hukuku…
    Genel

    İslam İşbirliği Teşkilatı: Tarihi çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Çok masumların hukukunu zayi eden fitneler
    Genel

    İsrail'de yüz binlerce kişi yeniden sokaklarda

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.