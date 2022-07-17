Kara para aklama soruşturması kapsamında aranan ve Avusturya’da tutuklu bulunan Sezgin Baran Korkmaz, ABD’ye iade edildi.

ABD Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Korkmaz’ın Avusturya’dan ABD’nin Utah eyaletine bağlı Salt Lake City kentine getirildiği, “kara para aklama”, “elektronik dolandırıcılık” ve “hukukun işleyişini engelleme” suçlamalarıyla karşı karşıya kalacağı belirtildi. Açıklamada, Korkmaz’ın suçlu bulunması halinde, hakkındaki her bir suçlamadan 20’şer yıla kadar hapis cezası alabileceği kaydedildi.

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