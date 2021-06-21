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22 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Korkmaz’ın mallarına el koyma talebi

21 Haziran 2021, Pazartesi 17:00
SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz’ın Türkiye’deki şirketleri ve varlıklarının soruşturma dosyasına konduğu ABD’de Utah Mahkemesi’ndeki “dolandırıcılık ve kara para aklama” davasında başsavcılık, el konulmasını istediği mal varlıklarının listesini yayımladı.

Utah’ta yürütülen soruşturmada, “Amerikan Vergi Dairesi’ni (IRS) dolandırmak ve dolandırıcılık yoluyla elde edilen paraları aklamakla suçlanan” Kingston kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in (Levon Termendzhyan) vergi bağlantıları ve paraları nasıl akladıkları inceleniyor. BBC Türkçe’nin ulaştığı belgeye göre savcılık, 17 Haziran 2021’de söz konusu dâvâ dosyasındaki baş sanık Dermen’in, Sezgin Baran Korkmaz ile ortak olduğu SBK USA Inc şirketinin tüm malvarlıklarına el konulmasını istedi. Savcılık talebinde, “listelediği tüm mülklerin ve varlıkların, dolandırıcılık ve kara para aklama yoluyla elde edildiğini ispat edebileceğini” iddia etti. 

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