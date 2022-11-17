AKŞENER: ÖNÜMÜZDEKİ SÜRECİN BİR KORKU İKLİMİ İÇİNDEN GEÇMESİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ. KALABALIKLARA GİRİP ÖZGÜRCE DOLAŞMAKTAN ÇEKİNMEYECEĞİZ.

TERTEMİZ BİR SEÇİM SÜRECİ

“İster iktidar, ister muhalefet; bu vahim olay üzerinden siyaset devşirmeye kalkan her zavallı odağın karşısında duracağız. Geçmiş travmalarımızın tetiklenmesine izin vermeyeceğiz. Akılla, emekle, kadrolarımızla, projelerimizle yarışacağımız, tertemiz bir seçim süreci geçireceğiz.”

HEPSİ AYRI TELDEN

“Yayınlanan taziyeyi reddedip terör saldırısından ABD'yi sorumlu tutan İçişleri Bakanının, ABD'yi müttefiklikten çıkartan Cumhur ortağının, Biden ile Bali'de sohbete oturup taziyeleri kabul eden Erdoğan'ın ortak bir anlayış ve dille hareket etmesini beklemek hakkımız.”

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Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener terörle mücadelenin iktidarın millete verdiği sözün hakkını vermesi gereken alan olduğunu belirterek, “İktidarın büyük ciddiyetle devleti idare etmesi, tehditleri ortadan kaldırması gerekir. Terörle mücadele ciddiyetsizliği, siyasi ihtirasları, iktidarın birbiriyle çelişen açıklamalarını kaldırmaz. Kusursuz işleyen devlet aklı olmadan yapılamaz, hiçbir aşamada hata yapılamaz. Terörle mücadele yapılan ilk hata, son hatadır” diye konuştu. Akşener, devletin vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlayıp, korku iklimine engel olmakla görevli olduğunu ifade ederek, “Hem korkuyor, hem şüpheye düşüyorsanız, terör eylemi amacına ulaşmış demektir!” şeklinde konuştu.

Demokrasimiz sahipsiz değil

“Sokaklarda yürüme özgürlüğümüz, bilgiye erişimimiz elimizden alınmışsa, terör amacına ulaşmış, yetkiyi alanlar da işlerini yapmıyor demektir!” diyen Akşener, şöyle devam etti: “Dezenformasyonla mücadele de terörle mücadelenin ilk şartlarından biridir. Ama bu medya karartmasıyla değil, doğru bilgilendirmeyle yapılır! Dolayısıyla; Geçtiğimiz pazar yaşadığımız gibi, bir belirsizlik ortamı, bir bant genişliği kısıtlaması, ya da bir karartma, asla yaşanmaz. Çünkü devleti yönetenler; dezenformasyonla mücadele adı altında, milletin haber alma hakkını, kısıtlayıp, bir korku ve vesvese ortamı oluşturmaktansa; tam tersine, vatandaşlarının doğru bilgiye, süratle ulaşmalarını sağlayıp, korku iklimine, engel olmakla görevlidir Önümüzdeki sürecin bir korku iklimi içinden geçmesine fırsat vermeyeceklerini de söyleyen Akşener, “Kalabalıklara girmekten, özgürce dolaşmaktan çekinmeyeceğiz. Akılla, emekle, kadrolarımızla, projelerimizle yarışacağımız, tertemiz bir seçim süreci geçireceğiz. Türkiye’miz, milletimiz, demokrasimiz sahipsiz değil!” dedi.

Bu yönetimden derhal kurtulmalıyız

Akşener şunları söyledi: “Saraylıların gününü gün ettiği, insanımızın ancak yaşadığına şükrettiği bu düzen eğri bir düzendir! Bir dolu vatansızı, kendi öz vatandaşına üstün tutan bu düzen, bir hıyanet düzenidir! Faiz haramdır diye tefecilerin davulunu çalan bu düzen haram düzenidir! Terör örgütleri arasında tercih yapacak kadar şirazesinden çıkan bu düzen bir yıkım düzenidir! İnsanlarımızın layıkıyla yaşama hakkını, kendi şatafatı için kurban edebilen bu düzen, bir mafya düzenidir. Böyle bir düzene de ancak ‘kahrolsun düzen’ denir! Türk milleti, yeri geldiğinde kahrolsun düzen diyen, hürriyetine aşık bir millettir. Kahrolsun düzen, yaşasın hürriyet diyebilen bir büyük millettir! Türk milleti, kendi açlığı pahasına elin tokluğunun, elin onurunun, elin çocuğunun makbul görüldüğü bir düzeni değiştirmesini de iyi bilir! Artık milletimiz kendini her alanda fakirleştiren, özgürlüklerini kısıtlayan, ülkemizi krizlere sürükleyen bu yönetimden derhal kurtulmak istiyor!”

‘Yeter söz milletindir’ diyeceğiz

Meral Akşener konuşmasını şöyle sürdürdü: “Her olayda sorumluluğu üstünden atmak için binbir takla atan, gerçekleri masallarla gizlemeye çalışan bu zihniyetten artık bıktı! Güç bela kazandığı ekmeğini, ülkeye kontrolsüzce sokulan milyonlarca sığınmacıyla paylaşmaktan artık bıktı. Adaletsizlik duygusuyla yaşamaktan, kendisini sürekli aşağılayan bir Cumhurbaşkanı’yla yaşamaktan bıktı. Kutuplaşmadan, öfke siyasetinden ve nefret dilinden, makbul vatandaş olabilmek için iktidarı ikna etmeye çalışmaktan bıktı. Milletimiz çaresiz değil, artık biz varız, İyi Parti var! Bizim bu aziz vatanda çaresizliğe mahkum etmeye göze alacağımız tek bir insanımız yok. Yeter söz milletindir diyeceğiz, aslanlar gibi iktidara geleceğiz! İkinci asın şafağına, güneşli günlere, iyilerin zamanına çok az kaldı!”

Ahmet Terzi - ANKARA