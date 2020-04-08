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9 NİSAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Korona geçer, baskı kalıcı

08 Nisan 2020, Çarşamba 17:00
Koronavirüse ilişkin haber ya da paylaşımları dolayısıyla çok sayıda gazeteci hakkında yasal işlem başlatıldı. Yeni infaz düzenlemesinin basın için daha zor bir otosansür dönemini başlatabileceği endişesi hakim.

Türkiye’de koronavirüse ilişkin haber ya da paylaşımları sebebiyle çok sayıda gazeteci hakkında yasal işlem yapılıyor. “Korona, bir gazeteci olarak öteden beri hissettiğim sıkışmışlık duygusunu artırıyor”’ diyen gazeteci Faruk Bildirici’ye göre gazeteciler üzerindeki baskı salgından daha kalıcı bir tehdit. Bildirici, “Sahada çalışan meslektaşlarımız sağlık tehdidi; klavye başına oturanlar da hapis, işten çıkarma, hedef alınma, sansür ve otosansür tehdidi altında. Korona tehdidi muhtemelen üç - beş ay içerisinde geçecek ama ne yazık ki özgürlüklerimiz üzerindeki baskılar, tehditler ve yıldırma girişimleri bitmeyecek. Türkiye’de özgür, eleştirel ve bağımsız gazeteciliğe en büyük tehdit, bu siyasi iktidarın medya anlayışıdır”’ diye konuşuyor. “Türkiye’de yargı mensupları dışında adliyelerde en çok vakit harcamak zorunda olan grup; ifade vermekten duruşmalara katılmaktan kendi mesleklerini icra edemez hale gelen gazeteciler.” Bu sözler Avukat Veysel Ok’a ait.

Gazetecilik mesleği tehlike altında

Peki, halihazırda yasal işlemler yoluyla sık sık “ihtiyatlı olmaya”’ dâvet edilen gazeteciler açısından Salı günü Meclis Genel Kurulu’na gelen yeni infaz düzenlemesi ne ifade ediyor? Önceden gazetecilere yaptıkları haberler ya da sosyal medya paylaşımları nedeniyle verilen cezaların farklı infaz yöntemlerine tabi tutulup gazetecilerin hapse girmesinin önüne geçilebildiğini söyleyen Ok, bu durumun yeni infaz düzenlemesiyle değişeceğine işaret ediyor. “Yapılacak değişiklikle 18 ay veya altı hapis cezası alanlar bu cezanın belli bir kısmını cezaevinde geçirmek zorunda kalacak”‘ diyen Ok, iktidarın bu değişiklikle gazetecilere ve farklı düşünen kesimlere yönelik baskıyı arttıracağını gösterdiğini ifade ediyor: “Bu düzenlemeyle bize verilen mesaj aslında farklı düşünen, eleştiren herkesin cezaevine girme olasılığı olduğudur. Bu da şu anlama geliyor; yazmayın, konuşmayın. Maalesef durum bu.”’

Otosansür, ağır ŞARTlara sebep oldu

DW Türkçe’nin haberine göre, “Sınırları belli olmadığı için otosansür sarmalına bir girerseniz, sürekli geri çekilmek zorunda kalırsınız”’ diyen gazeteci Faruk Bildirici, otosansürün boyutlarının nereye varabileceği konusunda uyarıyor: “Sonunda otosansürün kaynağının bile istemediği kadar otosansür yapılan, korkudan bile korkulan bir durum doğar. Ben bunu cam odaya hapsedilmiş kuşlara benzetirim. Kuş önce camı fark edemediği için birkaç kez başını vurur; sonra da cama çarpmamak için daha içerden içerden uçmaya başlar. Sınırını camdan çok daha gerilere çeker…Türkiye’de de medya bu durumda. Otosansür, habercilikte sansürden daha ağır koşullara sebep oldu.”

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