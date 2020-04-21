Korona S-400’leri erteletti

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin faaliyete geçirilişinin ertelendiği belirtildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili, koronavirüs salgını dolayısıyla yaşanan ertelemenin, Türkiye’nin S-400 kararından geri adım attığı anlamına ise gelmediğini ifade etti. Yetkili, “S-400’lerin aktive edilmesi kararında geri adım söz konusu değil, ancak (sistemin) COVID-19 dolayısıyla Nisanda hazır edilmesi planları ertelendi” ifadelerini kullandı. Bazı teknik sıkıntıların aşılması gerektiğini belirten yetkili, aktivasyon sürecinde yaşanan aksamanın aylar sürebileceğini kaydetti. Millî Savunma Bakanlığı’ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi. Analistler, salgın dolayısıyla yaşanan ertelemenin Ankara’ya bir sonraki hamlesini gözden geçirmesi için zaman tanıyabileceği görüşünde. Suriye’de son zamanlarda Washington ile Ankara’nın çıkarlarının aynı düzlemde olmasının yanı sıra, koronavirüs krizinin ekonomik etkilerinin de Türkiye’nin kararını etkileyebileceği belirtiliyor. Rus yapımı S-400’lerin NATO sistemleriyle uyumlu olmadığını savunan ABD, Türkiye’yi sistemin aktive edilmemesi yönünde defalarca uyarmıştı.

***

Beşinci ortak devriye

İdlib’deki M-4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi gerçekleştirildi. Millî Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Türkiye-Rusya Federasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib’deki M4 karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 5’inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edilmiştir.” Rusya’nın Suriye’de çatışan tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada da, “21 Nisan 2020’de, Halep ile Lazkiye’yi birbirine bağlayan M4 karayolunun İdlib Gerilimi Azaltma Bölgesi içinde yer alan kısmında 5. Rus-Türk ortak devriyesi gerçekleşmiştir” denildi. Açıklamaya göre ortak devriyeye Rusya tarafından BTR-82A ve Tigr tipi zırhlı personel araçları katıldı. Rus-Türk ortak devriyesinin ilerleyişini, havadan Rusya ordusunun insansız hava araçları izledi. Ayrıca Rus-Türk ortak devriyesinin tarafların ortak koordinasyon merkezi tarafından koordine edildiği kaydedildi.