Emniyet Genel Müdürlüğü’nün korona virüsü hakkında halkı korkuya sevk eden paylaşım yapanlar hakkında inceleme başlatılacağını duyurması sonrası İstanbul Tabip Odası da açıklama yayınladı.

İstanbul Tabip Odası’nın “Korona virüsleri de mi tutuklayacaksınız?” diye sorduğu açıklamada, “Korona virüsü (Covid-19) salgını toplumumuzda büyük bir endişeye yol açmış durumda. Özelikle sınır komşularımız İran ve Yunanistan’da da korona virüsü görülürken Türkiye’de şimdiye kadar korona virüsü pozitif vaka bildirilmemesi bu endişeyi daha da arttırıyor. Bizatihi Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın Türkiye’de Covid-19 hastası tespit edilmediğine dair yaptığı açıklamalar ise ne yazık ki insanları tatmin etmiyor ve toplumdaki endişe ve panik halini gidermiyor. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün açıklamasını hayret ve şaşkınlıkla karşıladık. Öncelikle hatırlatırız ki; Covid-19 bir iç güvenlik sorunu değil, bir halk sağlığı sorunudur! Sağlık Bakanlığı dururken korona virüsüyle mücadeleyi İçişleri Bakanlığı’na, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne havale etmek “akil tutulması” bile diyemeyeceğimiz bir gaflet ve dalalet halidir” denildi.