Koruma ekibine her gün 379 asgari ücret

Kamuda tasarruf çağrılarına rağmen, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korunması için yapılan harcamalar her geçen gün artıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarına göre, Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı tarafından yılın ilk yedi ayında 1 milyar 353 milyon 702 bin TL harcama yapıldı. Bu miktar, geçen yılın aynı dönemine göre önemli bir artış gösteriyor; 2023’teki harcama 583 milyon 491 bin TL idi. Birgün’ün aktardığına göre, Günlük olarak hesaplandığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korunma maliyeti günlük 6 milyon 446 bin TL’ye, bu da 379 kişinin asgari ücretine eş değer bir miktara denk geliyor. Bu harcamalar, ekonomik kriz koşullarında emekli maaşı ve asgari ücretle geçinen milyonlarca vatandaşın yaşam koşulları ile kıyaslandığında daha da dikkat çekici bir hale geliyor. Yılın ilk yedi ayında koruma için yapılan harcamalar, 108 bin 240 emekli maaşına veya 79 bin 588 asgari ücretlinin bir aylık maaşına eşit.

Haber Merkezi