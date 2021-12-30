Korumalı mevduat rağbet görmüyor

30 Aralık 2021, Perşembe 17:00
Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının stüdyo konuğu oldu.
Kubilay, yakın zamanda hayata geçirilen Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’ne ilişkin görüşlerini paylaştı. Kubilay “Ekonomi yönetimine ve devletin yasa yapma gücüne güvensizlik var. Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor” ifadelerini kullandı. Kubilay, “Kimse buna girmezse o zaman faiz artmamış olacak, herkes girerse o zaman çok fazla faiz arttırılmış gibi bir durum olacak. Sistemin çalışması için çok fazla kişinin girmesi gerekiyor. Pek de şu ana kadar giren yok. Olsa davul zurnayla duyururlardı herhalde” diye konuştu.
Haber Merkezi
Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.