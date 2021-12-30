Korumalı mevduat rağbet görmüyor

Uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay, Radyo Sputnik’te yayınlanan Meliha Okur’la Anlat Bana programının stüdyo konuğu oldu.

Kubilay, yakın zamanda hayata geçirilen Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat Sistemi’ne ilişkin görüşlerini paylaştı. Kubilay “Ekonomi yönetimine ve devletin yasa yapma gücüne güvensizlik var. Avantajları olsa bile TL mevduat sistemi rağbet görmüyor” ifadelerini kullandı. Kubilay, “Kimse buna girmezse o zaman faiz artmamış olacak, herkes girerse o zaman çok fazla faiz arttırılmış gibi bir durum olacak. Sistemin çalışması için çok fazla kişinin girmesi gerekiyor. Pek de şu ana kadar giren yok. Olsa davul zurnayla duyururlardı herhalde” diye konuştu.

Haber Merkezi