'Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını en güçlü şekilde kınıyoruz'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz" ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmasına ilişkin "Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açmasını, derin endişeyle karşılıyor ve en güçlü şekilde kınıyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, kendi bağımsızlıklarını kazanmak uğruna büyük acılara göğüs geren bir halkın liderlerinin, on yıllardır işgal altında yaşayan ve ağır insan hakları ihlallerine maruz kalan Filistin halkının durumunu göz ardı ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın son derece talihsiz olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"Kosovalı liderler bu şekilde hareket ederek, Kudüs'ün statüsü konusunda, ilgili Birleşmiş Milletler kararları dahil barış sürecindeki yerleşik parametrelere aykırı davranmış, iki devletli çözüm vizyonuna ve bölgedeki barış umutlarına zarar vermiştir. Kosovalı liderlere, sağduyunun sesini dinlemeleri ve bu sorumsuz ve hukuk dışı adımdan vazgeçmeleri çağrısında bulunuyoruz."

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurmuştu.

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Kosova, Kudüs'te büyükelçilik açtı

Elçilik tabelasının ve Kosova bayrağının İsrail'deki Kosova Büyükelçiliğine yerleştirilmesiyle, Kosova hükümetinin Kudüs'te diplomatik misyon kurma taahhüdünü yerine getirdiği kaydedildi.

Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanlığı, Kosova'nın Kudüs Büyükelçiliğinin açıldığını ve faaliyete başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, törensiz gerçekleştirilen açılışa, Kosova yetkililerinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartları nedeniyle katılamadığı bildirildi.

Büyükelçiliğin açılmasıyla Kosova ve İsrail arasındaki ilişkilerin ilerlemesinin hedeflendiği belirtilen açıklamada, Kosova devletinin uluslararası arenadaki konumunun güçlendirileceği vurgulandı.

Açıklamada, elçilik tabelasının ve Kosova bayrağının İsrail'deki Kosova Büyükelçiliğine yerleştirilmesiyle, Kosova hükümetinin Kudüs'te diplomatik misyon kurma taahhüdünü yerine getirdiği kaydedildi.

Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatma süreci

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Eylül 2020'de Beyaz Saray'da bir araya gelen Sırbistan ve Kosovalı liderler, ekonomi alanında normalleşme konusunda anlaşma imzalamıştı.

Anlaşma ile Kosova'nın İsrail ile diplomatik ilişkilerini başlatması ve büyükelçiliğini Kudüs'te açması, İsrail'in Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması, Sırbistan'ın da İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararlaştırılmıştı.

Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin resmen başlatılmasına yönelik anlaşma 1 Şubat'ta imzalanırken; aynı gün İsrailli yetkililer, Kosova'nın Kudüs'te büyükelçilik açmak için yaptığı başvuruyu onayladığını açıklamıştı.