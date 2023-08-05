Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması gerekiyor

Kovid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezalarında yapılan ödemeler 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde iade edilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Tahsilat Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Kovid-19'un yayılmasını önlemek amacıyla verilen idari para cezalarının iade edilmemesine yönelik hüküm Anayasa Mahkemesinin kararı ile iptal edilmişti. İptal kararı sonrasında bu kapsamda verilen para cezalarında 9 Kasım 2022'den önce yapılan ödemelerin iade edilmesi için düzenleme yapıldı. Söz konusu tarihten önce tahsilat edilmiş idari para cezalarının tahsilatı gerçekleştiren birime 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması halinde iadesi yapılacak. Başvurular, ödemenin, vergi dairesine veya vergi dairesi adına banka, Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'ye yapılmış olması halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (www.gib.gov.tr) üzerinden yapılabileceği gibi ödemenin yapıldığı vergi dairesine doğrudan veya posta yoluyla ya da diğer vergi daireleri aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek. AA

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