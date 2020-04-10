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10 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

Kovid-19 dünya genelinde 1 milyon 607 bin kişiye bulaştı

10 Nisan 2020, Cuma 12:37
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 1 milyon 607 bini aştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle toplam 95 bin 785 kişi öldü ve virüs bulaşan 357 bin 164 kişi iyileşti.

Kovid-19 nedeniyle Çin ana karasında 3 bin 336, Hong Kong'da 4, İtalya'da 18 bin 279, ABD'de 16 bin 697, İspanya'da 15 bin 447, Fransa'da 12 bin 210, İngiltere'de 7 bin 978, İran'da 4 bin 110, Almanya'da 2 bin 607, Belçika'da 2 bin 523, Hollanda'da 2 bin 396, Brezilya'da 957, İsviçre'de 948, Türkiye'de 908, İsveç'te 793, Kanada'da 509, Portekiz'de 409, Avusturya'da 295, Endonezya'da 280, Ekvador'da 272, İrlanda'da 263, Romanya'da 248, Danimarka'da 237, Cezayir'de 235, Hindistan'da 228, Güney Kore'de 208, Filipinler'de 203, Meksika'da 194, Polonya'da 174, Peru'da 138, Dominik Cumhuriyeti'nde 118, Mısır'da 118, Çekya'da 113, Japonya’da 110, Norveç'te 108, Fas'ta 97, Rusya'da 94, Yunanistan'da 87, İsrail'de 86, Arjantin'de 79, Macaristan'da 77, Irak'ta 69, Kolombiya'da 69, Ukrayna'da 69, Malezya'da 67, Sırbistan'da 66, Pakistan'da 66, Panama'da 66, Şili'de 57, Avustralya'da 53 ve Lüksemburg'da 52 kişi hayatını kaybetti.

Vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler

"Worldometer"de vaka sayıları 1000'den fazla olan ülkeler ise şöyle sıralandı:

"ABD 468 bin 895, İspanya 153 bin 222, İtalya 143 bin 626, Almanya 118 bin 235, Fransa 117 bin 749, Çin ana karası 81 bin 907, İran 66 bin 220, İngiltere 65 bin 77, Türkiye 42 bin 282, Belçika 24 bin 983, İsviçre 24 bin 51, Hollanda 21 bin 762, Kanada 20 bin 765, Brezilya 18 bin 176, Portekiz 13 bin 956, Avusturya 13 bin 271, Güney Kore 10 bin 450, Rusya 10 bin 131, İsrail 9 bin 968, İsveç 9 bin 141, Hindistan 6 bin 771, İrlanda 6 bin 574, Japonya 6 bin 242, Norveç 6 bin 219, Avustralya 6 bin 152, Şili 5 bin 972, Danimarka 5 bin 635, Çekya 5 bin 589, Polonya 5 bin 575, Peru 5 bin 256, Romanya 5 bin 502, Ekvador 4 bin 965, Pakistan 4 bin 601, Malezya 4 bin 228, Filipinler 4 bin 76, Meksika 3 bin 341, Endonezya 3 bin 293, Suudi Arabistan 3 bin 287, Lüksemburg 3 bin 115, Birleşik Arap Emirlikleri 2 bin 990, Sırbistan 2 bin 867, Panama 2 bin 752, Finlandiya 2 bin 605, Tayland 2 bin 473, Katar 2 bin 376, Dominik Cumhuriyeti 2 bin 349, Kolombiya 2 bin 223, Ukrayna 2 bin 203, Yunanistan 1955, Güney Afrika Cumhuriyeti 1934, Singapur 1910, Arjantin 1894, Mısır 1699, Cezayir 1666, İzlanda 1648, Belarus 1486, Hırvatistan 1407, Fas 1374, Moldova 1289, Yeni Zelanda 1283, Irak 1232, Estonya 1207, Macaristan 1190, Slovenya 1124."

AA

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