Kovid-19 ilişkileri canlandırabilir

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, Türkiye ve AB arasındaki diyaloğun artmasına sebep olduğunu ve göç meselesinin ortak geleceğin gündem maddesini oluşturduğunu belirterek, “Umarız önümüzdeki haftalar içerisinde Türkiye-AB arasında yeni bir göç anlaşması yapılabilir.” diye konuştu.

Türkiye-AB ilişkilerinin “iniş-çıkışlı” seyrettiğini söyleyen Kaymakcı, “Son dönemde de bir durgunluk yaşıyorduk. Ben şuna inanıyorum, Türkiye’nin ve Avrupa’nın geri kalanının koronavirüsle sınavı ilişkilerde yeniden bir canlanmayı getirebilir” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin Avrupa Kıt’asının güvenliği, savunması ve göç konusunun çözümlenmesinde taşıdığı öneme dikkati çeken Kaymakcı, “Bu virüs bağlamında da Türkiye’nin sağlık altyapısının güçlü olması ve jeostratejisi, Türkiye’yi tekrar AB gündemine getirdi.” diye konuştu. AA

Okunma Sayısı: 430

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.