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15 NİSAN 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kovid-19 salgınında son 24 saatte dünyada neler yaşandı?

13 Nisan 2020, Pazartesi 22:49
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 900 bini aşarken, ölenlerin sayısı 120 bin, iyileşenlerin sayısı ise 450 bine yaklaştı.

Dünya genelinde yaklaşık 500 bin kişi iyileşti

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, İtalya'da Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı son 24 saatte 566 artarak 20 bin 465'e çıktı.

İtalya'da salgının başından beri virüs bulaşanların sayısı159 bin 516'ya ulaşırken, iyileşenlerin sayısı da 35 bin 435 olarak açıklandı. 

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, Kovid-19 salgını nedeniyle durdurulanfutbol liglerine mayısta devam edilmesini umduğunu, sezonu tamamlamaları gerektiğini söyledi.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ABD'de ise vaka sayısı 574 bin 138'e ulaşırken, can kaybı 22 bin 960 oldu. ABD'de iyileşenlerin sayısı ise 35 bine yaklaştı.

Amerikan ABC kanalı sunucusu George Stephanopoulos'a Kovid-19 teşhisi konuldu.

İngiltere'de karantina uygulaması devam edecek

İspanya'daki can kaybı 17 bin 489 oldu. Vaka sayısının 169 bin 496 ulaştığı ülkede, iyileşenlerin sayısı da 64 bin 727'ye çıktı.

Fransa'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 bin 967'ye çıkarken, ülke genelinde virüs tespit edilen kişi sayısı 136 bin 779'a, iyileşenlerin sayısı ise 27 bin 718'e yükseldi.

Can kayıpları İngiltere'de 11 bin 329'a, İran'da 4 bin 585'e, Belçika'da 3 bin 903'e, Hollanda'da 2 bin 823'e, İsviçre'de 1138'e çıktı.

Salgının ortaya çıktığı Çin'de son 24 saatte virüs yüzünden 2 kişi ölürken toplam can kaybı 3 bin 341 olarak kayda geçti.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısmi karantinanın kaldırılmasının düşünülmediği bildirildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Kovid-19 ile mücadelede adeta satranç oynadıklarını söyleyerek, bir sonraki sonbahar ve kış aylarında salgın vakalarının tekrar artabileceğini ifade etti.

Birleşmiş Milletler, Suriye'de Kovid-19 görülen kişi sayısının 25'e çıktığını bildirdi.

Endozneya'da ilginç caydırma önlemi

Gazze Ablukasını Kırma Halk Komitesi, Filistin'in Kovid-19 ve İsrail işgali nedeniyle "benzersiz" ekonomik sıkıntı içinde olduğunu duyurdu.

İsrail'de eski Hahambaşı Eliyahu Bakshi, Kovid-19 nedeniyle öldü.

Sudan'da hükümet, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin önlenmesi ve zafiyet oluşmaması için acil durum yasası çıkardı. Başkent Hartum'da ise 18 Nisan'dan itibaren 3 hafta sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ruanda, Kovid-19 ile mücadelede insansız hava araçlarından (İHA) yararlanma kararı aldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrolleri altındaki bölgelerde bir ay içerisinde 2 bin 361 kişiyi serbest bıraktıklarını açıkladı.

Kazakistan'ın Nur Sultan ve Almatı şehirlerinde işletme ve kuruluşların faaliyetlerinin durdurulması süresi 13 Nisan'dan 30 Nisan'a uzatıldı.

Endonezya'nın Cava Adası'ndaki Kepuh kasabasında halkın sokağa çıkmasını engellemek amacıyla "hayaletli caydırma önlemi" uygulamaya kondu. Uygulamada, kefen şeklinde beyaz örtüye sarılan ve yüzleri beyazla boyanmış kişiler, kasaba sokaklarında yürüyor.

Burundi'de ilk ölüm

Güney Kore'de, Kovid-19 ile mücadele tedbirlerinin, Paskalya Yortusu ve seçimler nedeniyle ihlal edilmesi endişeye sebep oldu.

Zambiya, salgında alınan önlemler kapsamında, cezaevlerindeki yabancı uyrukluların serbest bırakılacağını açıkladı.

Çinli bir firma, Sırbistan'ın İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına kızılötesi termometre, termal kamera ve maske yardımında bulundu.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), salgınla mücadele kapsamında Bosna Hersek'te başlatılan maske üretim projesine destek verdi.

Afrika Birliği (AfB), salgında kıtanın çıkarlarını korumak için 4 özel elçi atadı.

Kuzey Makedonya'da, 17-21 Nisan tarihlerinde kutlanacak Paskalya Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Arnavutluk'ta da 17 Nisan-20 Nisan tarihlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi.

Burundi'de Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti.

AA

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