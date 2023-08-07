Kovid cezaları nasıl geri alınacak?

Anayasa Mahkemesi, ödenmiş Koronavirüs cezalarının geri iade edilmesini kararlaştırdı.

Kovid-19 cezalarının iadesi için 31 Aralık 2024'e kadar başvurulması gerekiyor Hürriyet’in haberine göre, KOVID-19 salgın hastalığının yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirlere uyulmaması nedeniyle 1593 sayılı Kanun ile 5326 sayılı Kanun kapsamında verilen ve 9/11/2022 tarihinden önce tahsil edilen idari para cezasının iade edilebilmesi için tebliğ ekinde yer alan ve Resmi Gazete’de yayınlanan dilekçe doldurulacak. Bu dilekçe ve idari yaptırım karar tutanağı ile ödeme belgesinin birer örneği dilekçeye eklenecek ve 2024 yılı sonuna kadar ödemenin yapıldığı idari birime başvuruda bulunulacak. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 264

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.